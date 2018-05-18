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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:06
PrimusInterPares написав:
Что то не могу понять - мне к5акую сумму по кредитке гасить надо :
Задолженность на текущую дату
или минимальный платёж?
Минимально - минимальный платеж
Остаться в грейсе - задолженость на расчетную дату
Не платить абонку - текущая задолженость-рассрочки
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:23
BBC написав: PrimusInterPares написав:
Что то не могу понять - мне к5акую сумму по кредитке гасить надо :
Задолженность на текущую дату
или минимальный платёж?
Минимально - минимальный платеж
Остаться в грейсе - задолженость на расчетную дату
Не платить абонку - текущая задолженость-рассрочки
Спасибо! Я для себя посчитал что на абонку выгодно попадать , когда у тебя в долгах больше 6000. Так что пока посижу...
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PrimusInterPares
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:29
PrimusInterPares написав:
Я для себя посчитал что на абонку выгодно попадать , когда у тебя в долгах больше 6000. Так что пока посижу...
Это если абонка фиксиорованая, а, например, по ЭКО-Максимум это 3% от задолжености.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:31
BBC написав: PrimusInterPares написав:
Я для себя посчитал что на абонку выгодно попадать , когда у тебя в долгах больше 6000. Так что пока посижу...
Это если абонка фиксиорованая, а, например, по ЭКО-Максимум это 3% от задолжености.
кажисть даже 3.5%
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:33
clientage написав: BBC написав: PrimusInterPares написав:
Я для себя посчитал что на абонку выгодно попадать , когда у тебя в долгах больше 6000. Так что пока посижу...
Это если абонка фиксиорованая, а, например, по ЭКО-Максимум это 3% от задолжености.
кажисть даже 3.5%
Давно не влетал, запамятовал. Таки 3,5%
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:24
PrimusInterPares написав: BBC написав: PrimusInterPares написав:
Что то не могу понять - мне к5акую сумму по кредитке гасить надо :
Задолженность на текущую дату
или минимальный платёж?
Минимально - минимальный платеж
Остаться в грейсе - задолженость на расчетную дату
Не платить абонку - текущая задолженость-рассрочки
Спасибо! Я для себя посчитал что на абонку выгодно попадать , когда у тебя в долгах больше 6000. Так что пока посижу...
Как это можно посчитать? Помоему абонка вообще не выгодно,может оплачивать картой где 60 дней грейса бесплатно?
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mihasik
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:47
перевод на карту другого банка. Деньги списались,смс пришла и возвратились,т.к.на другой карте был перелимит.
По проводкам как пройдут данные операции? Не будет ли это зачисление собственных средств и с комиссией?
Сегодня по карте лучше ничего уже не делать и смотреть выписку в понедельник?
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Жерминаль
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:16
Жерминаль написав:
перевод на карту другого банка. Деньги списались,смс пришла и возвратились,т.к.на другой карте был перелимит.
По проводкам как пройдут данные операции? Не будет ли это зачисление собственных средств и с комиссией?
Сегодня по карте лучше ничего уже не делать и смотреть выписку в понедельник?
они не списывались. у вас была просто отмена авторизации. считайте что ничего и небыло.
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:56
Спасибо!
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Жерминаль
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