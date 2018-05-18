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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5628562956305631>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 895
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 895
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:06

  PrimusInterPares написав:Что то не могу понять - мне к5акую сумму по кредитке гасить надо :
Задолженность на текущую дату
или минимальный платёж?

Минимально - минимальный платеж
Остаться в грейсе - задолженость на расчетную дату
Не платить абонку - текущая задолженость-рассрочки
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:23

  BBC написав:
  PrimusInterPares написав:Что то не могу понять - мне к5акую сумму по кредитке гасить надо :
Задолженность на текущую дату
или минимальный платёж?

Минимально - минимальный платеж
Остаться в грейсе - задолженость на расчетную дату
Не платить абонку - текущая задолженость-рассрочки

Спасибо! Я для себя посчитал что на абонку выгодно попадать , когда у тебя в долгах больше 6000. Так что пока посижу...
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:29

Re: Альфа-Банк

  PrimusInterPares написав: Я для себя посчитал что на абонку выгодно попадать , когда у тебя в долгах больше 6000. Так что пока посижу...
Это если абонка фиксиорованая, а, например, по ЭКО-Максимум это 3% от задолжености.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:31

  BBC написав:
  PrimusInterPares написав: Я для себя посчитал что на абонку выгодно попадать , когда у тебя в долгах больше 6000. Так что пока посижу...
Это если абонка фиксиорованая, а, например, по ЭКО-Максимум это 3% от задолжености.

кажисть даже 3.5%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:33

  clientage написав:
  BBC написав:
  PrimusInterPares написав: Я для себя посчитал что на абонку выгодно попадать , когда у тебя в долгах больше 6000. Так что пока посижу...
Это если абонка фиксиорованая, а, например, по ЭКО-Максимум это 3% от задолжености.

кажисть даже 3.5%
Давно не влетал, запамятовал. Таки 3,5%
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:24

  PrimusInterPares написав:
  BBC написав:
  PrimusInterPares написав:Что то не могу понять - мне к5акую сумму по кредитке гасить надо :
Задолженность на текущую дату
или минимальный платёж?

Минимально - минимальный платеж
Остаться в грейсе - задолженость на расчетную дату
Не платить абонку - текущая задолженость-рассрочки

Спасибо! Я для себя посчитал что на абонку выгодно попадать , когда у тебя в долгах больше 6000. Так что пока посижу...

Как это можно посчитать? Помоему абонка вообще не выгодно,может оплачивать картой где 60 дней грейса бесплатно?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:47

максимум готивка

перевод на карту другого банка. Деньги списались,смс пришла и возвратились,т.к.на другой карте был перелимит.
По проводкам как пройдут данные операции? Не будет ли это зачисление собственных средств и с комиссией?
Сегодня по карте лучше ничего уже не делать и смотреть выписку в понедельник?
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:16

  Жерминаль написав:перевод на карту другого банка. Деньги списались,смс пришла и возвратились,т.к.на другой карте был перелимит.
По проводкам как пройдут данные операции? Не будет ли это зачисление собственных средств и с комиссией?
Сегодня по карте лучше ничего уже не делать и смотреть выписку в понедельник?


они не списывались. у вас была просто отмена авторизации. считайте что ничего и небыло.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:56

Спасибо!
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:56

А шо, Алка бастует шоли? :evil: :evil:
Обеденный поезд вовремя не ушёл, отложили старт на полудник!! Керосин шоли кончился?!!Аааа, просто на часик поезд задержали, водой паровоз долго заправлялся, напор слабый :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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