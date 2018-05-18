clientage
до сих пор не пришло?
я тоже жду ...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:08
clientage
до сих пор не пришло?
я тоже жду ...
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:17
зашло, с 16:55 до 17:10 по всем 3м контр агентам.
оч. похоже на отправку дето в 16:00 вместо 14:01
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:39
вроде все дырки позакрывали, а вы все куда-то ганяете свои поезда
и у меня ни одной свинорыльной мысли куда и че гнать
ну видать не судьба
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