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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5628562956305631

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 895
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 895
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:08

clientage

до сих пор не пришло?
я тоже жду ...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:17

зашло, с 16:55 до 17:10 по всем 3м контр агентам.
оч. похоже на отправку дето в 16:00 вместо 14:01 :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:39

вроде все дырки позакрывали, а вы все куда-то ганяете свои поезда ;)
и у меня ни одной свинорыльной мысли куда и че гнать
ну видать не судьба ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:46

  clientage написав:зашло, с 16:55 до 17:10 по всем 3м контр агентам.
оч. похоже на отправку дето в 16:00 вместо 14:01 :)


мне тока что пришло - но тут котел
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:58

Re: Альфа-Банк

v57, гоняем по привычке, трупка ватсона :D
alex_b
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:14

  Жерминаль написав:перевод на карту другого банка. Деньги списались,смс пришла и возвратились,т.к.на другой карте был перелимит.
По проводкам как пройдут данные операции? Не будет ли это зачисление собственных средств и с комиссией?
Сегодня по карте лучше ничего уже не делать и смотреть выписку в понедельник?


..ТА ЧТО Ж ВЫ "Вале" талию хотите испортить ?)) пичкаете ее а она уже давно "накормлена" оказывается :wink:
...Вы это...."меню" то контролируйте :roll:
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