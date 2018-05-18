|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:08
clientage
до сих пор не пришло?
я тоже жду ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 34280
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5446 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:17
зашло, с 16:55 до 17:10 по всем 3м контр агентам.
оч. похоже на отправку дето в 16:00 вместо 14:01
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24366
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1957 раз.
- Подякували: 2732 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:39
вроде все дырки позакрывали, а вы все куда-то ганяете свои поезда
и у меня ни одной свинорыльной мысли куда и че гнать
ну видать не судьба
-
v57
-
-
- Повідомлень: 1708
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:46
clientage написав:
зашло, с 16:55 до 17:10 по всем 3м контр агентам.
оч. похоже на отправку дето в 16:00 вместо 14:01
мне тока что пришло - но тут котел
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 34280
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5446 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:58
v57, гоняем по привычке, трупка ватсона
-
alex_b
-
-
- Повідомлень: 535
- З нами з: 24.07.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:14
Жерминаль написав:
перевод на карту другого банка. Деньги списались,смс пришла и возвратились,т.к.на другой карте был перелимит.
По проводкам как пройдут данные операции? Не будет ли это зачисление собственных средств и с комиссией?
Сегодня по карте лучше ничего уже не делать и смотреть выписку в понедельник?
..ТА ЧТО Ж ВЫ "Вале" талию хотите испортить ?)) пичкаете ее а она уже давно "накормлена" оказывается
...Вы это...."меню" то контролируйте
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-
-VICTOR-
-
-
- Повідомлень: 6717
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 1212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:50
Подскажите, какая комиссия в Альфе при платеже по реквизитам? В частности интересует коммуналка.
-
ishvara
-
-
- Повідомлень: 1073
- З нами з: 09.12.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:53
ishvara написав:Подскажите, какая комиссия в Альфе при платеже по реквизитам? В частности интересует коммуналка.
Бесплатно в МАБ
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 20793
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1073 раз.
- Подякували: 4615 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:55
Faceless написав:
ishvara написав:Подскажите, какая комиссия в Альфе при платеже по реквизитам? В частности интересует коммуналка.
Бесплатно в МАБ
ну вы прям так безапелляционно, щас начнёт платежи с кредитки клепать, ещё обидится на вас!!!
-
WachtAmRhein
-
-
- Повідомлень: 8304
- З нами з: 16.11.11
- Подякував: 652 раз.
- Подякували: 1229 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15037
|2133525
|
П'ят 18 тра, 2018 21:32
cdj2
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|12901
|2495467
|
П'ят 18 тра, 2018 19:47
Фантом
|
БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
|4865
|783342
|
|