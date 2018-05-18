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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 тра, 2018 10:57
Любой платеж по реквизитам бесплатно в МАБ?
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ishvara
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Додано: Суб 19 тра, 2018 11:01
ishvara написав:
Любой платеж по реквизитам бесплатно в МАБ?
любой с дебетовой карты/счета по свободным реквизитам бесплатно
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Додано: Суб 19 тра, 2018 12:26
IMPRINTER написав: ishvara написав:
Любой платеж по реквизитам бесплатно в МАБ?
любой с дебетовой карты/счета по свободным реквизитам бесплатно
Любой до 50к
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curiousobro
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Додано: Суб 19 тра, 2018 13:23
mihasik написав:
Как это можно посчитать? Помоему абонка вообще не выгодно,может оплачивать картой где 60 дней грейса бесплатно?
стоимость денег я считал 1 процент в месяц . и того 60 гривен это 1 процент от 6000 , плюс кешбек.
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PrimusInterPares
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