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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5629563056315632

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 895
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 895
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 10:57

Любой платеж по реквизитам бесплатно в МАБ?
ishvara
 
Повідомлень: 1074
З нами з: 09.12.12
Подякував: 119 раз.
Подякували: 71 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 11:01

  ishvara написав:Любой платеж по реквизитам бесплатно в МАБ?


любой с дебетовой карты/счета по свободным реквизитам бесплатно
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IMPRINTER
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2

 
Повідомлень: 34282
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5447 раз.
 
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9
3
2
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 12:26

  IMPRINTER написав:
  ishvara написав:Любой платеж по реквизитам бесплатно в МАБ?


любой с дебетовой карты/счета по свободным реквизитам бесплатно

Любой до 50к
curiousobro
 
Повідомлень: 991
З нами з: 21.07.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 113 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 13:23

  mihasik написав:Как это можно посчитать? Помоему абонка вообще не выгодно,может оплачивать картой где 60 дней грейса бесплатно?

стоимость денег я считал 1 процент в месяц . и того 60 гривен это 1 процент от 6000 , плюс кешбек.
PrimusInterPares
 
Повідомлень: 184
З нами з: 07.06.16
Подякував: 21 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 13:41

К счету ПлатинумБлек привязано две карты.
Чтобы не было абонки - надо сделать 12 покупок с любой карты или с обоих по 12 ?
mustbe
 
Повідомлень: 477
З нами з: 27.12.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 65 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 13:44

  mustbe написав:К счету ПлатинумБлек привязано две карты.
Чтобы не было абонки - надо сделать 12 покупок с любой карты или с обоих по 12 ?

С любой из карт, тоeсть в общeм по пакeту.
slasva
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Повідомлень: 442
З нами з: 23.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 41 раз.
 
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