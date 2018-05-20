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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 тра, 2018 10:57
Любой платеж по реквизитам бесплатно в МАБ?
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ishvara
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Додано: Суб 19 тра, 2018 11:01
ishvara написав:
Любой платеж по реквизитам бесплатно в МАБ?
любой с дебетовой карты/счета по свободным реквизитам бесплатно
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IMPRINTER
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Додано: Суб 19 тра, 2018 12:26
IMPRINTER написав: ishvara написав:
Любой платеж по реквизитам бесплатно в МАБ?
любой с дебетовой карты/счета по свободным реквизитам бесплатно
Любой до 50к
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curiousobro
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Додано: Суб 19 тра, 2018 13:23
mihasik написав:
Как это можно посчитать? Помоему абонка вообще не выгодно,может оплачивать картой где 60 дней грейса бесплатно?
стоимость денег я считал 1 процент в месяц . и того 60 гривен это 1 процент от 6000 , плюс кешбек.
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PrimusInterPares
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Додано: Нед 20 тра, 2018 13:41
К счету ПлатинумБлек привязано две карты.
Чтобы не было абонки - надо сделать 12 покупок с любой карты или с обоих по 12 ?
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mustbe
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Додано: Нед 20 тра, 2018 13:44
mustbe написав:
К счету ПлатинумБлек привязано две карты.
Чтобы не было абонки - надо сделать 12 покупок с любой карты или с обоих по 12 ?
С любой из карт, тоeсть в общeм по пакeту.
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slasva
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Додано: Пон 21 тра, 2018 10:39
curiousobro написав: IMPRINTER написав: ishvara написав:
Любой платеж по реквизитам бесплатно в МАБ?
любой с дебетовой карты/счета по свободным реквизитам бесплатно
Любой до 50к
А если надо заплатить, например, за путевку на турагенство больше 50к, как правильней сделать?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Пон 21 тра, 2018 10:43
Искатель написав:
А если надо заплатить, например, за путевку на турагенство больше 50к, как правильней сделать?
Ну, если они напрямую карты не принимают - остаток наликом занести.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Пон 21 тра, 2018 10:44
wig
А что, вторую платёжку на вторые 50к сделать религия не позволит?
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Vorlon
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Додано: Пон 21 тра, 2018 10:45
PrimusInterPares написав: mihasik написав:
Как это можно посчитать? Помоему абонка вообще не выгодно,может оплачивать картой где 60 дней грейса бесплатно?
стоимость денег я считал 1 процент в месяц . и того 60 гривен это 1 процент от 6000 , плюс кешбек.
Для того, чтобы 1% в месяц получить, нужно держать под 14,91% грязными. Это годовая ставка по депозиту во многих банках (или полугодовая в Привате).
Т.е. просто хранением на "Сберегательном" не перебить. Или надо брать в расчет большую сумму, чем 6000.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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