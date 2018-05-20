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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 тра, 2018 10:47
Искатель написав: curiousobro написав: IMPRINTER написав:
любой с дебетовой карты/счета по свободным реквизитам бесплатно
Любой до 50к
А если надо заплатить, например, за путевку на турагенство больше 50к, как правильней сделать?
Такого опыта еще не было. Как поступил бы я?
Договорился бы с турагенством о том, что будет несколько безнальных платежей.
Например в назначении указать, что это платеж №1, а это платеж №2, главное чтобы договор был одним и тем же в случае, если придется оформлять возврат.
Как-то так
ЗЫ:
Главное платить с дебетной карты/счета как указал IMPRINTER.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 12:21
Искатель написав: PrimusInterPares написав: mihasik написав:
Как это можно посчитать? Помоему абонка вообще не выгодно,может оплачивать картой где 60 дней грейса бесплатно?
стоимость денег я считал 1 процент в месяц . и того 60 гривен это 1 процент от 6000 , плюс кешбек.
Для того, чтобы 1% в месяц получить, нужно держать под 14,91% грязными. Это годовая ставка по депозиту во многих банках (или полугодовая в Привате).
Т.е. просто хранением на "Сберегательном" не перебить. Или надо брать в расчет большую сумму, чем 6000.
Есть два банка, что дают бОльшие %% на карточном.
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