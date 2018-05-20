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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5630563156325633

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 895
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 895
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:47

  Искатель написав:
  curiousobro написав:
  IMPRINTER написав:любой с дебетовой карты/счета по свободным реквизитам бесплатно

Любой до 50к


А если надо заплатить, например, за путевку на турагенство больше 50к, как правильней сделать?


Такого опыта еще не было. Как поступил бы я?

Договорился бы с турагенством о том, что будет несколько безнальных платежей.
Например в назначении указать, что это платеж №1, а это платеж №2, главное чтобы договор был одним и тем же в случае, если придется оформлять возврат.
Как-то так

ЗЫ:
Главное платить с дебетной карты/счета как указал IMPRINTER.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:21

  Искатель написав:
  PrimusInterPares написав:
  mihasik написав:Как это можно посчитать? Помоему абонка вообще не выгодно,может оплачивать картой где 60 дней грейса бесплатно?

стоимость денег я считал 1 процент в месяц . и того 60 гривен это 1 процент от 6000 , плюс кешбек.


Для того, чтобы 1% в месяц получить, нужно держать под 14,91% грязными. Это годовая ставка по депозиту во многих банках (или полугодовая в Привате).
Т.е. просто хранением на "Сберегательном" не перебить. Или надо брать в расчет большую сумму, чем 6000.

Есть два банка, что дают бОльшие %% на карточном.
guntherhouse777
 
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