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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5630563156325633

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 895
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 895
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:47

  Искатель написав:
  curiousobro написав:
  IMPRINTER написав:любой с дебетовой карты/счета по свободным реквизитам бесплатно

Любой до 50к


А если надо заплатить, например, за путевку на турагенство больше 50к, как правильней сделать?


Такого опыта еще не было. Как поступил бы я?

Договорился бы с турагенством о том, что будет несколько безнальных платежей.
Например в назначении указать, что это платеж №1, а это платеж №2, главное чтобы договор был одним и тем же в случае, если придется оформлять возврат.
Как-то так

ЗЫ:
Главное платить с дебетной карты/счета как указал IMPRINTER.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:21

  Искатель написав:
  PrimusInterPares написав:
  mihasik написав:Как это можно посчитать? Помоему абонка вообще не выгодно,может оплачивать картой где 60 дней грейса бесплатно?

стоимость денег я считал 1 процент в месяц . и того 60 гривен это 1 процент от 6000 , плюс кешбек.


Для того, чтобы 1% в месяц получить, нужно держать под 14,91% грязными. Это годовая ставка по депозиту во многих банках (или полугодовая в Привате).
Т.е. просто хранением на "Сберегательном" не перебить. Или надо брать в расчет большую сумму, чем 6000.

Есть два банка, что дают бОльшие %% на карточном.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:48

guntherhouse777
Сказали "А" говоріть і "Бє" :mrgreen:
Які банки
babka_v_kedax
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:05

Для того, чтобы 1% в месяц получить, нужно держать под 14,91% грязными. Это годовая ставка по депозиту во многих банках (или полугодовая в Привате).
Т.е. просто хранением на "Сберегательном" не перебить. Или надо брать в расчет большую сумму, чем 6000.[/quote]
Есть два банка, что дают бОльшие %% на карточном.[/quote]

guntherhouse777 Что за банки?
Востаннє редагувалось isen в Пон 21 тра, 2018 13:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:06

  wig написав:
  Искатель написав:А если надо заплатить, например, за путевку на турагенство больше 50к, как правильней сделать?

Ну, если они напрямую карты не принимают - остаток наликом занести.


Я неправильно выразился. Не турагенство, а туроператор. И "наликом заносить" - далековато будет (за 400 км).
Можно конечно 2 платежа сделать подряд, чтобы получить общую сумму, но там капризничают, требуют одним платежом (((
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:08

  curiousobro написав:
  Искатель написав:А если надо заплатить, например, за путевку на турагенство больше 50к, как правильней сделать?


Такого опыта еще не было. Как поступил бы я?

Договорился бы с турагенством о том, что будет несколько безнальных платежей.
Например в назначении указать, что это платеж №1, а это платеж №2, главное чтобы договор был одним и тем же в случае, если придется оформлять возврат.
Как-то так

ЗЫ:
Главное платить с дебетной карты/счета как указал IMPRINTER.

Да в том-то и дело, что "договориться" проблематично. Ну... буду что-то делать, как-то думать. Просто прошлые годы делалось так: тупо снимался нал с карты через кассу "Альфы", затем шел в отделение "Привата" и через кассу платил по реквизитам, внося всю сумму.
Вот эти 50к ограничения от "Альфы" - идиотизм редкий...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:09

  Искатель написав:Я неправильно выразился. Не турагенство, а туроператор.

Не тот ли, случайно, что три дня наших туристов в Синайской пустыне мариновал?
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:15

  Искатель написав:
  wig написав:
  Искатель написав:А если надо заплатить, например, за путевку на турагенство больше 50к, как правильней сделать?

Ну, если они напрямую карты не принимают - остаток наликом занести.


Я неправильно выразился. Не турагенство, а туроператор. И "наликом заносить" - далековато будет (за 400 км).
Можно конечно 2 платежа сделать подряд, чтобы получить общую сумму, но там капризничают, требуют одним платежом (((

Странный какой то оператор.
последний раз ездил через туроператора в позапрошлом году (иногда получается дешевле, чем заказывать все самому) платил в три захода (не из за лимита, а по мере поступления свободных денег) - оператор из львова руки по телефону целовала
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:22

  isen написав:Для того, чтобы 1% в месяц получить, нужно держать под 14,91% грязными. Это годовая ставка по депозиту во многих банках (или полугодовая в Привате).
Т.е. просто хранением на "Сберегательном" не перебить. Или надо брать в расчет большую сумму, чем 6000.

Есть два банка, что дают бОльшие %% на карточном.[/quote]

guntherhouse777 Что за банки?[/quote]
Ну глобус 17, а что еще ?
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