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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 тра, 2018 10:47
Искатель написав: curiousobro написав: IMPRINTER написав:
любой с дебетовой карты/счета по свободным реквизитам бесплатно
Любой до 50к
А если надо заплатить, например, за путевку на турагенство больше 50к, как правильней сделать?
Такого опыта еще не было. Как поступил бы я?
Договорился бы с турагенством о том, что будет несколько безнальных платежей.
Например в назначении указать, что это платеж №1, а это платеж №2, главное чтобы договор был одним и тем же в случае, если придется оформлять возврат.
Как-то так
ЗЫ:
Главное платить с дебетной карты/счета как указал IMPRINTER.
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curiousobro
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Додано: Пон 21 тра, 2018 12:21
Искатель написав: PrimusInterPares написав: mihasik написав:
Как это можно посчитать? Помоему абонка вообще не выгодно,может оплачивать картой где 60 дней грейса бесплатно?
стоимость денег я считал 1 процент в месяц . и того 60 гривен это 1 процент от 6000 , плюс кешбек.
Для того, чтобы 1% в месяц получить, нужно держать под 14,91% грязными. Это годовая ставка по депозиту во многих банках (или полугодовая в Привате).
Т.е. просто хранением на "Сберегательном" не перебить. Или надо брать в расчет большую сумму, чем 6000.
Есть два банка, что дают бОльшие %% на карточном.
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guntherhouse777
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Додано: Пон 21 тра, 2018 12:48
guntherhouse777
Сказали "А" говоріть і "Бє"
Які банки
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Додано: Пон 21 тра, 2018 13:05
Для того, чтобы 1% в месяц получить, нужно держать под 14,91% грязными. Это годовая ставка по депозиту во многих банках (или полугодовая в Привате).
Т.е. просто хранением на "Сберегательном" не перебить. Или надо брать в расчет большую сумму, чем 6000.[/quote]
Есть два банка, что дают бОльшие %% на карточном.[/quote]
guntherhouse777 Что за банки?
Востаннє редагувалось isen
в Пон 21 тра, 2018 13:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 13:06
wig написав: Искатель написав:
А если надо заплатить, например, за путевку на турагенство больше 50к, как правильней сделать?
Ну, если они напрямую карты не принимают - остаток наликом занести.
Я неправильно выразился. Не турагенство, а туроператор. И "наликом заносить" - далековато будет (за 400 км).
Можно конечно 2 платежа сделать подряд, чтобы получить общую сумму, но там капризничают, требуют одним платежом (((
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Пон 21 тра, 2018 13:08
curiousobro написав: Искатель написав:
А если надо заплатить, например, за путевку на турагенство больше 50к, как правильней сделать?
Такого опыта еще не было. Как поступил бы я?
Договорился бы с турагенством о том, что будет несколько безнальных платежей.
Например в назначении указать, что это платеж №1, а это платеж №2, главное чтобы договор был одним и тем же в случае, если придется оформлять возврат.
Как-то так
ЗЫ:
Главное платить с дебетной карты/счета как указал IMPRINTER.
Да в том-то и дело, что "договориться" проблематично. Ну... буду что-то делать, как-то думать. Просто прошлые годы делалось так: тупо снимался нал с карты через кассу "Альфы", затем шел в отделение "Привата" и через кассу платил по реквизитам, внося всю сумму.
Вот эти 50к ограничения от "Альфы" - идиотизм редкий...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Пон 21 тра, 2018 13:09
Искатель написав:
Я неправильно выразился. Не турагенство, а туроператор.
Не тот ли, случайно, что три дня наших туристов в Синайской пустыне мариновал?
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wig
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Додано: Пон 21 тра, 2018 13:15
Искатель написав: wig написав: Искатель написав:
А если надо заплатить, например, за путевку на турагенство больше 50к, как правильней сделать?
Ну, если они напрямую карты не принимают - остаток наликом занести.
Я неправильно выразился. Не турагенство, а туроператор. И "наликом заносить" - далековато будет (за 400 км).
Можно конечно 2 платежа сделать подряд, чтобы получить общую сумму, но там капризничают, требуют одним платежом (((
Странный какой то оператор.
последний раз ездил через туроператора в позапрошлом году (иногда получается дешевле, чем заказывать все самому) платил в три захода (не из за лимита, а по мере поступления свободных денег) - оператор из львова руки по телефону целовала
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Stringer
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Додано: Пон 21 тра, 2018 16:22
isen написав:Для того, чтобы 1% в месяц получить, нужно держать под 14,91% грязными. Это годовая ставка по депозиту во многих банках (или полугодовая в Привате).
Т.е. просто хранением на "Сберегательном" не перебить. Или надо брать в расчет большую сумму, чем 6000.
Есть два банка, что дают бОльшие %% на карточном.[/quote]
guntherhouse777 Что за банки?[/quote]
Ну глобус 17, а что еще ?
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demichh
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