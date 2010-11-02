|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 тра, 2018 17:57
Фантом написав:
Депозитка Скунса 15%
Фу.
Лучше уж добавить в список "Безналоговый" от Привата. Не карта, конечно, но с пополнением и досрочным снятием. 14 чистыми.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 2969
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 тра, 2018 17:59
wig
Не смешите - не все же получают зарплату на карты примата
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 5615
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 328 раз.
- Подякували: 582 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 тра, 2018 18:02
Vorlon написав:wig
Не смешите - не все же получают зарплату на карты примата
опять ворлон вездеписущий- пенсия,стипендия,целевые и соцвыплаты это все чем дает пополнить безналоговый
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 10766
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 629 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 тра, 2018 18:18
Фантом написав: demichh написав: isen написав:Для того, чтобы 1% в месяц получить, нужно держать под 14,91% грязными. Это годовая ставка по депозиту во многих банках (или полугодовая в Привате).
Т.е. просто хранением на "Сберегательном" не перебить. Или надо брать в расчет большую сумму, чем 6000.
Есть два банка, что дают бОльшие %% на карточном.
guntherhouse777 Что за банки?
Ну глобус 17, а что еще ?[/quote]
Депозитка Скунса 15%[/quote]
Спасибо, Фантом.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 3206
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 221 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 тра, 2018 18:35
guntherhouse777 написав:
Депозитка Скунса 15%
[/quote]
Это только для трех областей, да и то с кастрированным функционалом.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
-
cds77
-
-
- Повідомлень: 911
- З нами з: 17.04.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3367
|459616
|
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|12949
|2499719
|
|
БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
|4888
|785509
|
|