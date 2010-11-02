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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5631563256335634

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 895
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 895
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 17:57

  Фантом написав:Депозитка Скунса 15%

Фу.
Лучше уж добавить в список "Безналоговый" от Привата. Не карта, конечно, но с пополнением и досрочным снятием. 14 чистыми.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 17:59

wig
Не смешите - не все же получают зарплату на карты примата :!:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 18:02

  Vorlon написав:wig
Не смешите - не все же получают зарплату на карты примата :!:
опять ворлон вездеписущий- пенсия,стипендия,целевые и соцвыплаты это все чем дает пополнить безналоговый
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 18:18

  Фантом написав:
  demichh написав:
  isen написав:Для того, чтобы 1% в месяц получить, нужно держать под 14,91% грязными. Это годовая ставка по депозиту во многих банках (или полугодовая в Привате).
Т.е. просто хранением на "Сберегательном" не перебить. Или надо брать в расчет большую сумму, чем 6000.

Есть два банка, что дают бОльшие %% на карточном.


guntherhouse777 Что за банки?

Ну глобус 17, а что еще ?[/quote]
Депозитка Скунса 15%[/quote]
Спасибо, Фантом.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 18:35

  guntherhouse777 написав:Депозитка Скунса 15%
[/quote]
Это только для трех областей, да и то с кастрированным функционалом.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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