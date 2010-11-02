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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 895
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 895
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:55

  Sime написав:Ну просто нет слов.
Обатились оформить валютный депозит. Девочка что-то смотрела на компьютере, потом говорит, что оформить никак не могут, т.к. когда-то давно, кто-то делал перевод из пакета комфорт в ультра, в системе возникла ошибка и она до сих пор висит.
Кто это делал уже не работает у них, ничего они сделать не могут, разве что платите 50грн мы вам какуюто карту выпустим и только тогда. Т.е. платите 50грн за то что мы где-то сделали ошибку, обалдеть.

При этом, ни в какой пакет ультра я никогда не переводилась. Не было ни смысла, ни необходимости, ни достаточной суммы на счетах.

Также год назад в этом же отделение, при оформлении неправильно вписали фамилию. Причем не ошиблись в одной или двух буквах, а полностью неправильно. Я была вынуждена несколько раз посещать отделение, забирать карту и т.п.

Вчера тоже, два часа времени потратила впустую, из них больше часа в очереди.
Это какой-то ужас.

Sime, добрый день. Извините за неудобства. Для возможности разобраться и помочь Вам решить вопрос укажите, пожалуйста, в ЛС Ваш ИНН.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Подякував: 11 раз.
Подякували: 310 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:24

  Інкогніто написав:
babka_v_kedax написав:guntherhouse777
Сказали "А" говоріть і "Бє" :mrgreen:
Які банки
Соседки вдвоем по 6 дают, вместе 12 получается :)

Соседки могут и по 7 давать.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3207
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 221 раз.
 
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  #<1 ... 5632563356345635
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