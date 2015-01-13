Sime написав:

Ну просто нет слов.Обатились оформить валютный депозит. Девочка что-то смотрела на компьютере, потом говорит, что оформить никак не могут, т.к. когда-то давно, кто-то делал перевод из пакета комфорт в ультра, в системе возникла ошибка и она до сих пор висит.Кто это делал уже не работает у них, ничего они сделать не могут, разве что платите 50грн мы вам какуюто карту выпустим и только тогда. Т.е. платите 50грн за то что мы где-то сделали ошибку, обалдеть.При этом, ни в какой пакет ультра я никогда не переводилась. Не было ни смысла, ни необходимости, ни достаточной суммы на счетах.Также год назад в этом же отделение, при оформлении неправильно вписали фамилию. Причем не ошиблись в одной или двух буквах, а полностью неправильно. Я была вынуждена несколько раз посещать отделение, забирать карту и т.п.Вчера тоже, два часа времени потратила впустую, из них больше часа в очереди.Это какой-то ужас.