Sime написав:Ну просто нет слов. Обатились оформить валютный депозит. Девочка что-то смотрела на компьютере, потом говорит, что оформить никак не могут, т.к. когда-то давно, кто-то делал перевод из пакета комфорт в ультра, в системе возникла ошибка и она до сих пор висит. Кто это делал уже не работает у них, ничего они сделать не могут, разве что платите 50грн мы вам какуюто карту выпустим и только тогда. Т.е. платите 50грн за то что мы где-то сделали ошибку, обалдеть.
При этом, ни в какой пакет ультра я никогда не переводилась. Не было ни смысла, ни необходимости, ни достаточной суммы на счетах.
Также год назад в этом же отделение, при оформлении неправильно вписали фамилию. Причем не ошиблись в одной или двух буквах, а полностью неправильно. Я была вынуждена несколько раз посещать отделение, забирать карту и т.п.
Вчера тоже, два часа времени потратила впустую, из них больше часа в очереди. Это какой-то ужас.
Sime, добрый день. Извините за неудобства. Для возможности разобраться и помочь Вам решить вопрос укажите, пожалуйста, в ЛС Ваш ИНН.