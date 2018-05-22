подскажите при рассрочки от 6мес и выше разовая комиссия когда сплачивается?
когда будет одобрена рассрочка
или уже в РД
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Додано: Вів 22 тра, 2018 21:59
рассрочка
подскажите при рассрочки от 6мес и выше разовая комиссия когда сплачивается?
когда будет одобрена рассрочка
или уже в РД
Додано: Вів 22 тра, 2018 23:32
Додано: Сер 23 тра, 2018 07:24
приехал вчера на заправку с пустым баком . карту не провели. выдало непонятная ошибка. хорошо, что была другая. в розетке терминал выдал обратится в банк. третий сотрудник сказал что карта анулирована. спрашиваю на каком основании?
вы в ЯНВАРЕ перевыпускали карту. укр почта должна была подтвердить,что вы ее получили,но она не сделала это и и мы заблокировали карту. говорю ок все понимаю. но мне можно было смс прислать и сообщить? нет, вдруг вы вор. - а то что вор мог 5 мес пользоваться картой вас не смущает? - нет. правила безопасности такие. капец.
Додано: Сер 23 тра, 2018 07:24
приехал вчера на заправку с пустым баком . карту не провели. выдало непонятная ошибка. хорошо, что была другая. в розетке терминал выдал обратится в банк. третий сотрудник сказал что карта анулирована. спрашиваю на каком основании?
вы в ЯНВАРЕ перевыпускали карту. укр почта должна была подтвердить,что вы ее получили,но она не сделала это и и мы заблокировали карту. говорю ок все понимаю. но мне можно было смс прислать и сообщить? нет, вдруг вы вор. - а то что вор мог 5 мес пользоваться картой вас не смущает? - нет. правила безопасности такие. капец.
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