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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5633563456355636

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 895
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 895
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 21:59

рассрочка

подскажите при рассрочки от 6мес и выше разовая комиссия когда сплачивается?
когда будет одобрена рассрочка
или уже в РД
anis
 
Повідомлень: 1579
З нами з: 22.11.15
Подякував: 75 раз.
Подякували: 40 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 23:32

  anis написав:подскажите при рассрочки от 6мес и выше разовая комиссия когда сплачивается?
когда будет одобрена рассрочка
или уже в РД

комиссия снимается в тот же день когда и проводится покупка по которой воспользовались рассрочкой.
mephala
 
Повідомлень: 3005
З нами з: 07.04.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 427 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 07:24

приехал вчера на заправку с пустым баком . карту не провели. выдало непонятная ошибка. хорошо, что была другая. в розетке терминал выдал обратится в банк. третий сотрудник сказал что карта анулирована. спрашиваю на каком основании?
вы в ЯНВАРЕ перевыпускали карту. укр почта должна была подтвердить,что вы ее получили,но она не сделала это и и мы заблокировали карту. говорю ок все понимаю. но мне можно было смс прислать и сообщить? нет, вдруг вы вор. - а то что вор мог 5 мес пользоваться картой вас не смущает? - нет. правила безопасности такие. капец.
Nickmess
 
Повідомлень: 3395
З нами з: 16.12.09
Подякував: 72 раз.
Подякували: 132 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 07:24

приехал вчера на заправку с пустым баком . карту не провели. выдало непонятная ошибка. хорошо, что была другая. в розетке терминал выдал обратится в банк. третий сотрудник сказал что карта анулирована. спрашиваю на каком основании?
вы в ЯНВАРЕ перевыпускали карту. укр почта должна была подтвердить,что вы ее получили,но она не сделала это и и мы заблокировали карту. говорю ок все понимаю. но мне можно было смс прислать и сообщить? нет, вдруг вы вор. - а то что вор мог 5 мес пользоваться картой вас не смущает? - нет. правила безопасности такие. капец.
Nickmess
 
Повідомлень: 3395
З нами з: 16.12.09
Подякував: 72 раз.
Подякували: 132 раз.
 
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  #<1 ... 5633563456355636
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