подскажите при рассрочки от 6мес и выше разовая комиссия когда сплачивается?
когда будет одобрена рассрочка
или уже в РД
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 тра, 2018 21:59
рассрочка
подскажите при рассрочки от 6мес и выше разовая комиссия когда сплачивается?
когда будет одобрена рассрочка
или уже в РД
Додано: Вів 22 тра, 2018 23:32
Додано: Сер 23 тра, 2018 07:24
приехал вчера на заправку с пустым баком . карту не провели. выдало непонятная ошибка. хорошо, что была другая. в розетке терминал выдал обратится в банк. третий сотрудник сказал что карта анулирована. спрашиваю на каком основании?
вы в ЯНВАРЕ перевыпускали карту. укр почта должна была подтвердить,что вы ее получили,но она не сделала это и и мы заблокировали карту. говорю ок все понимаю. но мне можно было смс прислать и сообщить? нет, вдруг вы вор. - а то что вор мог 5 мес пользоваться картой вас не смущает? - нет. правила безопасности такие. капец.
Додано: Сер 23 тра, 2018 07:24
приехал вчера на заправку с пустым баком . карту не провели. выдало непонятная ошибка. хорошо, что была другая. в розетке терминал выдал обратится в банк. третий сотрудник сказал что карта анулирована. спрашиваю на каком основании?
вы в ЯНВАРЕ перевыпускали карту. укр почта должна была подтвердить,что вы ее получили,но она не сделала это и и мы заблокировали карту. говорю ок все понимаю. но мне можно было смс прислать и сообщить? нет, вдруг вы вор. - а то что вор мог 5 мес пользоваться картой вас не смущает? - нет. правила безопасности такие. капец.
Додано: Сер 23 тра, 2018 08:20
Всем привет! Подскажите.
Сегодня заканчивается вал. депозит, хочу часть забрать.
Если он открывался в МАБе можно на любое отделение заказывать?
Додано: Сер 23 тра, 2018 09:39
Nickmess, доброе утро. Я выясню, в чем причина и предоставлю Вам ответ в ЛС.
Додано: Сер 23 тра, 2018 10:30
Я, конечно, отправила.
Но хотелось бы получить четкий ответ,
сотрудник неправильно вносит фамилию в базу данных, это что? Халатное отношение к работе! Какие меры приняты к сотруднику?
Кто-то пытался перевести меня в другой пакет. На основании чего, где заявление клиента? При этом произошла ошибка, почему никто ее не решил в момент возникновение? Это, опять же, халатное отношение к работе. Какие меры приняты к сотрудникам?
Клиент обратился в отделение оформить депозит, ему отказывают (по техническим причинам). Кто должен компенсировать неудобства клиенту? Я считаю, тот кто эти неудобства создал, т.е. банк.
Додано: Сер 23 тра, 2018 11:00
Sime, добрый день. Претензия в работе. По факту рассмотрения предоставлю ответ.
|