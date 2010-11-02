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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5633563456355636

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 895
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 895
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 21:59

рассрочка

подскажите при рассрочки от 6мес и выше разовая комиссия когда сплачивается?
когда будет одобрена рассрочка
или уже в РД
anis
 
Повідомлень: 1579
З нами з: 22.11.15
Подякував: 75 раз.
Подякували: 40 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 23:32

  anis написав:подскажите при рассрочки от 6мес и выше разовая комиссия когда сплачивается?
когда будет одобрена рассрочка
или уже в РД

комиссия снимается в тот же день когда и проводится покупка по которой воспользовались рассрочкой.
mephala
 
Повідомлень: 3005
З нами з: 07.04.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 427 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 07:24

приехал вчера на заправку с пустым баком . карту не провели. выдало непонятная ошибка. хорошо, что была другая. в розетке терминал выдал обратится в банк. третий сотрудник сказал что карта анулирована. спрашиваю на каком основании?
вы в ЯНВАРЕ перевыпускали карту. укр почта должна была подтвердить,что вы ее получили,но она не сделала это и и мы заблокировали карту. говорю ок все понимаю. но мне можно было смс прислать и сообщить? нет, вдруг вы вор. - а то что вор мог 5 мес пользоваться картой вас не смущает? - нет. правила безопасности такие. капец.
Nickmess
 
Повідомлень: 3395
З нами з: 16.12.09
Подякував: 72 раз.
Подякували: 132 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 07:24

приехал вчера на заправку с пустым баком . карту не провели. выдало непонятная ошибка. хорошо, что была другая. в розетке терминал выдал обратится в банк. третий сотрудник сказал что карта анулирована. спрашиваю на каком основании?
вы в ЯНВАРЕ перевыпускали карту. укр почта должна была подтвердить,что вы ее получили,но она не сделала это и и мы заблокировали карту. говорю ок все понимаю. но мне можно было смс прислать и сообщить? нет, вдруг вы вор. - а то что вор мог 5 мес пользоваться картой вас не смущает? - нет. правила безопасности такие. капец.
Nickmess
 
Повідомлень: 3395
З нами з: 16.12.09
Подякував: 72 раз.
Подякували: 132 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 08:20

Всем привет! Подскажите.
Сегодня заканчивается вал. депозит, хочу часть забрать.
Если он открывался в МАБе можно на любое отделение заказывать?
AVZ
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Повідомлень: 636
З нами з: 14.12.13
Подякував: 37 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 08:26

Можно
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 24371
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1957 раз.
Подякували: 2733 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 09:39

  Nickmess написав:приехал вчера на заправку с пустым баком . карту не провели. выдало непонятная ошибка. хорошо, что была другая. в розетке терминал выдал обратится в банк. третий сотрудник сказал что карта анулирована. спрашиваю на каком основании?
вы в ЯНВАРЕ перевыпускали карту. укр почта должна была подтвердить,что вы ее получили,но она не сделала это и и мы заблокировали карту. говорю ок все понимаю. но мне можно было смс прислать и сообщить? нет, вдруг вы вор. - а то что вор мог 5 мес пользоваться картой вас не смущает? - нет. правила безопасности такие. капец.

Nickmess, доброе утро. Я выясню, в чем причина и предоставлю Вам ответ в ЛС.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 4448
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 310 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:30

  Alfa_Bank написав:Sime, добрый день. Извините за неудобства. Для возможности разобраться и помочь Вам решить вопрос укажите, пожалуйста, в ЛС Ваш ИНН.

Я, конечно, отправила.

Но хотелось бы получить четкий ответ,
сотрудник неправильно вносит фамилию в базу данных, это что? Халатное отношение к работе! Какие меры приняты к сотруднику?

Кто-то пытался перевести меня в другой пакет. На основании чего, где заявление клиента? При этом произошла ошибка, почему никто ее не решил в момент возникновение? Это, опять же, халатное отношение к работе. Какие меры приняты к сотрудникам?

Клиент обратился в отделение оформить депозит, ему отказывают (по техническим причинам). Кто должен компенсировать неудобства клиенту? Я считаю, тот кто эти неудобства создал, т.е. банк.
Sime
 
Повідомлень: 77
З нами з: 27.08.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:00

  Sime написав:
  Alfa_Bank написав:Sime, добрый день. Извините за неудобства. Для возможности разобраться и помочь Вам решить вопрос укажите, пожалуйста, в ЛС Ваш ИНН.

Я, конечно, отправила.

Но хотелось бы получить четкий ответ,
сотрудник неправильно вносит фамилию в базу данных, это что? Халатное отношение к работе! Какие меры приняты к сотруднику?

Кто-то пытался перевести меня в другой пакет. На основании чего, где заявление клиента? При этом произошла ошибка, почему никто ее не решил в момент возникновение? Это, опять же, халатное отношение к работе. Какие меры приняты к сотрудникам?

Клиент обратился в отделение оформить депозит, ему отказывают (по техническим причинам). Кто должен компенсировать неудобства клиенту? Я считаю, тот кто эти неудобства создал, т.е. банк.

Sime, добрый день. Претензия в работе. По факту рассмотрения предоставлю ответ.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 4448
З нами з: 18.02.13
Подякував: 11 раз.
Подякували: 310 раз.
 
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  #<1 ... 5633563456355636
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