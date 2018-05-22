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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5634563556365637

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 895
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 895
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:59

  Pokahontas написав:Доброго дня підскажіть по розстрочці, як я взнаю що потрібно платити.
оформив 5квітня. розрах дата 23 (тобто сьогодні)
в кабінеті нічого не змінилось.
потрібно почекати? чи провалитись в мої розстрочки і звідти гасити?

Рассрочка выплачивается частями. 1я часть будет начислена(увеличится сумма задолженности к погашению в грейсе) к оплате только 23/06/18 (гуляем! :)) дето ближе к 21:00... и у вас ещё будет время +25дн, т.е. до 18/07/18 внести сумму погашения на картсчет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 5634563556365637
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