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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:59
Pokahontas написав:
Доброго дня підскажіть по розстрочці, як я взнаю що потрібно платити.
оформив 5квітня. розрах дата 23 (тобто сьогодні)
в кабінеті нічого не змінилось.
потрібно почекати? чи провалитись в мої розстрочки і звідти гасити?
Рассрочка выплачивается частями. 1я часть будет начислена(увеличится сумма задолженности к погашению в грейсе) к оплате только 23/06/18 (гуляем!
) дето ближе к 21:00... и у вас ещё будет время +25дн, т.е. до 18/07/18 внести сумму погашения на картсчет
... делайте хоть что-нибудь!
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