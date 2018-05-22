Додано: Сер 23 тра, 2018 15:32

clientage написав: DjPavel написав: Правда заранее не заказывал Правда заранее не заказывал

Нее, ну у Альфы ж в ДКБО прописано требование заказа к выдаче от 2000 (2 тыс.) грн Нее, ну у Альфы ж в ДКБО прописано требование заказа к выдаче от 2000 (2 тыс.) грн

Да, только непонятно как заказывать. Звоню персональному менеджеру - на звонки не отвечает (при чем на оба номера) и не перезванивает. Звоню на горячую линию, соединяют с отделением, отделение говорит - заказ только на пятницу, в интернет-банке такого функционала не нашел (в отличие от того же Привата). Никогда раньше с подобным не было проблем, снимал и 5 тысяч без заказа и больше. Зачем мне тогда карта с надписью Platinum, деньгами на которой я не могу воспользоваться. 3 тыс. долларов, это не космические деньги, в 2 раза меньше суммы гарантирования, и я должен 3 дня ждать, чтобы снять 3 тыс. долл. Это смешно и грустно.