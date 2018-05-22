Pokahontas написав:Доброго дня підскажіть по розстрочці, як я взнаю що потрібно платити. оформив 5квітня. розрах дата 23 (тобто сьогодні) в кабінеті нічого не змінилось. потрібно почекати? чи провалитись в мої розстрочки і звідти гасити?
Рассрочка выплачивается частями. 1я часть будет начислена(увеличится сумма задолженности к погашению в грейсе) к оплате только 23/06/18 (гуляем! ) дето ближе к 21:00... и у вас ещё будет время +25дн, т.е. до 18/07/18 внести сумму погашения на картсчет
barabass написав:спасибо представителю банка, решил в чем дело. а то я думал уже закрывать карту)
теперь еще пару вопросов - карта не подключается к гугльпей через мобильный - не работает ИБ через браузер
Требования к устройству: 1. ОС Android версии 4.4 (KitKat) или выше. 2. Наличие NFC-модуля ОБЯЗАТЕЛЬНО (проверить наличие чипа NFC просто - в настройках Android на вкладке «Беспроводные сети» нажать кнопку «Еще»). 3. НЕрутованый телефон (без админ прав). 4. Установлено приложение Google Pay (ранее называлось Android Pay) + зарегистрирован пользователь в Google Pay. Количество отправок ОТР пароля – 3 Количество попыток ввода ОТР клиентом - 3 отправляется на номер телефона для Альфа-Чек. Если Альфа-Чек подключен, но пароль не поступил и исчерпаны 3 попытки отправки пароля или на экране указано "Обратиться в Банк", то Вам нужно обратиться в Контакт-Центр Банка. После проведения идентификации сотрудник зафиксирует запрос в соответствующий отдел для активации токена Google Pay. По ИБ: в каком браузере пытаетесь зайти, пробовали ли другие, какая ошибка отображается?
Нее, ну у Альфы ж в ДКБО прописано требование заказа к выдаче от 2000 (2 тыс.) грн
Да, только непонятно как заказывать. Звоню персональному менеджеру - на звонки не отвечает (при чем на оба номера) и не перезванивает. Звоню на горячую линию, соединяют с отделением, отделение говорит - заказ только на пятницу, в интернет-банке такого функционала не нашел (в отличие от того же Привата). Никогда раньше с подобным не было проблем, снимал и 5 тысяч без заказа и больше. Зачем мне тогда карта с надписью Platinum, деньгами на которой я не могу воспользоваться. 3 тыс. долларов, это не космические деньги, в 2 раза меньше суммы гарантирования, и я должен 3 дня ждать, чтобы снять 3 тыс. долл. Это смешно и грустно.
Востаннє редагувалось DjPavel в Сер 23 тра, 2018 15:43, всього редагувалось 2 разів.