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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5635563656375638

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 895
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 895
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:34

  DjPavel написав:
  clientage написав:
  DjPavel написав:Правда заранее не заказывал

Нее, ну у Альфы ж в ДКБО прописано требование заказа к выдаче от 2000 (2 тыс.) грн :) :)

Да, только непонятно как заказывать. Звоню персональному менеджеру - на звонки не отвечает. Звоню на горячую линию, соединяют с отделением, отделение говорит - заказ только на пятницу, в интернет-банке такого функционала не нашел (в отличие от того же Привата). Никогда раньше с подобным не было проблем, снимал и 5 тысяч без заказа и больше. Зачем мне тогда карта с надписью Platinum, деньгами на которой я не могу воспользоваться. 3 тыс. долларов, это не космические деньги, в 2 раза меньше суммы гарантирования, и я должен 3 дня ждать, чтобы снять 3 тыс. долл. Грустно.

Я заказывал звонком в своё отделение начу или в кассу: на завтра по Киеву принимали заказы.
Мона ещё через чат попробовать, но они стали съезжать с темы: типа не можем дозвониться до отделения :(

ПС. А персонменагеру втык положен. адназначна :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:37

  clientage написав:Я заказывал звонком в своё отделение начу или в кассу: на завтра по Киеву принимали заказы.
Мона ещё через чат попробовать, но они стали съезжать с темы :(

У них даже на карте не ко всем отделениям телефоны указаны. Например, отделение на Саксаганского 14, ул. Деловая 3 - телефоны не указаны.
DjPavel
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:38

  DjPavel написав:
  clientage написав:Я заказывал звонком в своё отделение начу или в кассу: на завтра по Киеву принимали заказы.
Мона ещё через чат попробовать, но они стали съезжать с темы :(

У них даже на карте не ко всем отделениям телефоны указаны. Например, отделение на Саксаганского 14, ул. Деловая 3 - телефоны не указаны.

Тут чат точно поможет
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:40

  barabass написав:
  Alfa_Bank написав:По ИБ: в каком браузере пытаетесь зайти, пробовали ли другие, какая ошибка отображается?

хром
http://prntscr.com/jllljq
опера
http://prntscr.com/jllm9o

barabass, создана заявка на уточнение.
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