Нее, ну у Альфы ж в ДКБО прописано требование заказа к выдаче от 2000 (2 тыс.) грн
Да, только непонятно как заказывать. Звоню персональному менеджеру - на звонки не отвечает. Звоню на горячую линию, соединяют с отделением, отделение говорит - заказ только на пятницу, в интернет-банке такого функционала не нашел (в отличие от того же Привата). Никогда раньше с подобным не было проблем, снимал и 5 тысяч без заказа и больше. Зачем мне тогда карта с надписью Platinum, деньгами на которой я не могу воспользоваться. 3 тыс. долларов, это не космические деньги, в 2 раза меньше суммы гарантирования, и я должен 3 дня ждать, чтобы снять 3 тыс. долл. Грустно.
Я заказывал звонком в своё отделение начу или в кассу: на завтра по Киеву принимали заказы. Мона ещё через чат попробовать, но они стали съезжать с темы: типа не можем дозвониться до отделения