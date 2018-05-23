Нее, ну у Альфы ж в ДКБО прописано требование заказа к выдаче от 2000 (2 тыс.) грн
Да, только непонятно как заказывать. Звоню персональному менеджеру - на звонки не отвечает. Звоню на горячую линию, соединяют с отделением, отделение говорит - заказ только на пятницу, в интернет-банке такого функционала не нашел (в отличие от того же Привата). Никогда раньше с подобным не было проблем, снимал и 5 тысяч без заказа и больше. Зачем мне тогда карта с надписью Platinum, деньгами на которой я не могу воспользоваться. 3 тыс. долларов, это не космические деньги, в 2 раза меньше суммы гарантирования, и я должен 3 дня ждать, чтобы снять 3 тыс. долл. Грустно.
Я заказывал звонком в своё отделение начу или в кассу: на завтра по Киеву принимали заказы. Мона ещё через чат попробовать, но они стали съезжать с темы: типа не можем дозвониться до отделения
Pokahontas написав:Доброго дня підскажіть по розстрочці, як я взнаю що потрібно платити. оформив 5квітня. розрах дата 23 (тобто сьогодні) в кабінеті нічого не змінилось. потрібно почекати? чи провалитись в мої розстрочки і звідти гасити?
Рассрочка выплачивается частями. 1я часть будет начислена(увеличится сумма задолженности к погашению в грейсе) к оплате только 23/06/18 (гуляем! ) дето ближе к 21:00... и у вас ещё будет время +25дн, т.е. до 18/07/18 внести сумму погашения на картсчет
clientage, наверное ошибся. Потому как если рассрочка была оформлена действительно 5 апреля то уже сегодня (а не 23 июня) по карте будет 2 проводки - бОльшая сумма с назначением платежа "Погашення щомісячного платежу по заборгованості по програмі «Моментальна розстрочка на картці»" и копеечная сумм с назначением "Погашення процентів, нарахованих на заборгованість по програмі «Моментальна розстрочка на картці»". Сложив эти 2 суммы вместе Вы, Pokahontas, получите в итоге сумму к погашению по Вашей рассрочке, которую нужно внести в течении следующих 25 дней (в Вашей случае не позднее 15 июня поскольку 25й день - 17 июня - выходной). В дальнейшем аналогичные суммы будут также списываться в РД и Вам надо будет их гасить в течении следующий 25 дней.
Востаннє редагувалось Flamingo в Сер 23 тра, 2018 16:13, всього редагувалось 1 раз.
DjPavel написав:3 тыс. долларов, это не космические деньги, в 2 раза меньше суммы гарантирования, и я должен 3 дня ждать, чтобы снять 3 тыс. долл. Это смешно и грустно.
В прежние времена вам бы рассмеялись в лицо.
Статья 88 Уголовного кодекса РСФСР 1960 года (на сленге валютчиков — «бабочка»[1]) «Нарушение правил о валютных операциях» предусматривала уголовное наказание за операции с иностранной валютой и валютными ценностями. Осуждение по ст. 88 предполагало в зависимости от состава преступления лишение свободы на срок от 3 до 15 лет, конфискацию имущества, ссылку на срок до 5 лет и смертную казнь.
Pokahontas написав:Доброго дня підскажіть по розстрочці, як я взнаю що потрібно платити. оформив 5квітня. розрах дата 23 (тобто сьогодні) в кабінеті нічого не змінилось. потрібно почекати? чи провалитись в мої розстрочки і звідти гасити?
Рассрочка выплачивается частями. 1я часть будет начислена(увеличится сумма задолженности к погашению в грейсе) к оплате только 23/06/18 (гуляем! ) дето ближе к 21:00... и у вас ещё будет время +25дн, т.е. до 18/07/18 внести сумму погашения на картсчет
clientage, наверное ошибся.
Эхехе, вспомните про двух людей с университетским образованием...
Pokahontas написав:Доброго дня підскажіть по розстрочці, як я взнаю що потрібно платити. оформив 5квітня. розрах дата 23 (тобто сьогодні) в кабінеті нічого не змінилось. потрібно почекати? чи провалитись в мої розстрочки і звідти гасити?
Рассрочка выплачивается частями. 1я часть будет начислена(увеличится сумма задолженности к погашению в грейсе) к оплате только 23/06/18 (гуляем! ) дето ближе к 21:00... и у вас ещё будет время +25дн, т.е. до 18/07/18 внести сумму погашения на картсчет
ого!!! а ніякого проценту не буде? виходить брав на початку квітня, а 1 платіж можу заплатити до середини серпня?? як я взнаю про оплату? вона підсвітиться?