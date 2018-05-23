Pokahontas написав:Доброго дня підскажіть по розстрочці, як я взнаю що потрібно платити. оформив 5квітня. розрах дата 23 (тобто сьогодні) в кабінеті нічого не змінилось. потрібно почекати? чи провалитись в мої розстрочки і звідти гасити?
Рассрочка выплачивается частями. 1я часть будет начислена(увеличится сумма задолженности к погашению в грейсе) к оплате только 23/06/18 (гуляем! ) дето ближе к 21:00... и у вас ещё будет время +25дн, т.е. до 18/07/18 внести сумму погашения на картсчет
ого!!! а ніякого проценту не буде? виходить брав на початку квітня, а 1 платіж можу заплатити до середини серпня?? як я взнаю про оплату? вона підсвітиться?
сума взноса по рассрочке будет включена в общую сумму долга льготного периода