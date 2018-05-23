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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5636563756385639

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 895
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 895
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 18:44

  Pokahontas написав:
  clientage написав:
  Pokahontas написав:Доброго дня підскажіть по розстрочці, як я взнаю що потрібно платити.
оформив 5квітня. розрах дата 23 (тобто сьогодні)
в кабінеті нічого не змінилось.
потрібно почекати? чи провалитись в мої розстрочки і звідти гасити?

Рассрочка выплачивается частями. 1я часть будет начислена(увеличится сумма задолженности к погашению в грейсе) к оплате только 23/06/18 (гуляем! :)) дето ближе к 21:00... и у вас ещё будет время +25дн, т.е. до 18/07/18 внести сумму погашения на картсчет

ого!!!
а ніякого проценту не буде?
виходить брав на початку квітня, а 1 платіж можу заплатити до середини серпня?? :shock: :shock:
як я взнаю про оплату? вона підсвітиться?

сума взноса по рассрочке будет включена в общую сумму долга льготного периода
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 18:46

  DjPavel написав:. 3 тыс. долларов, это не космические деньги, в 2 раза меньше суммы гарантирования, и я должен 3 дня ждать, чтобы снять 3 тыс. долл. Это смешно и грустно.

смешно и грустно это когда за 3 дня записываешься получить выплату из фонда а тебе говорят мы на вас не заказывали, давай досвиданья
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 18:49

Pokahontas Мое сообщение чуть выше прочтите
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:03

  Квесторе_поверніться написав:Правда?
http://www.bagnet.org/news/economics/36 ... paratistov


А вы до сих пор не знали? :shock: В верховной зраде половина сепаратистов или с двойным и тройным гражданством.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:33

  Flamingo написав:Pokahontas Мое сообщение чуть выше прочтите


Зачем глупости читать?

Привожу пример: расчетная дата 22 число, 25.03 купил в Комфи гироборд, 22 мая мне выставили к оплате первый платеж по рассрочке.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:51

  WachtAmRhein написав:
  Flamingo написав:Pokahontas Мое сообщение чуть выше прочтите


Зачем глупости читать?

Привожу пример: расчетная дата 22 число, 25.03 купил в Комфи гироборд, 22 мая мне выставили к оплате первый платеж по рассрочке.

чем 25.03 отличается от 5.04 (квітня) при расчетной дате 22 (23)?
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:53

  WachtAmRhein написав:
  Flamingo написав:Pokahontas Мое сообщение чуть выше прочтите


Зачем глупости читать?

Привожу пример: расчетная дата 22 число, 25.03 купил в Комфи гироборд, 22 мая мне выставили к оплате первый платеж по рассрочке.

Не пойму почем мое сообщение является глупостью и как оно противоречит Вашей ситуации?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:54

  vollena71 написав:
  WachtAmRhein написав:
  Flamingo написав:Pokahontas Мое сообщение чуть выше прочтите


Зачем глупости читать?

Привожу пример: расчетная дата 22 число, 25.03 купил в Комфи гироборд, 22 мая мне выставили к оплате первый платеж по рассрочке.

чем 25.03 отличается от 5.04 (квітня) при расчетной дате 22 (23)?

предлогами до и после :)
Думаю, шо Pokahontas уже все увидел в МАБе :wink: :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 20:54

  antey718 написав:
  mihasik написав:На каждую покупку от 1000грн дают рассрочку? Вчера была проплата,ничего не приходило.


Мне кстати тоже смс не пришла с предложением о рассрочке по покупке от 8.05. Сумма по счету списана, больше 1000 грн, за кредитные деньги, в исключения не попадает, хз что не так.
Аналогично, только прошло 2 суток с даты покупки. Пора пинать горячку?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 21:26

  vollena71 написав:
  WachtAmRhein написав:
  Flamingo написав:Pokahontas Мое сообщение чуть выше прочтите


Зачем глупости читать?

Привожу пример: расчетная дата 22 число, 25.03 купил в Комфи гироборд, 22 мая мне выставили к оплате первый платеж по рассрочке.

чем 25.03 отличается от 5.04 (квітня) при расчетной дате 22 (23)?


Ничем, в обоих случаях первый платеж выставят 22 мая +25 дней на оплату
WachtAmRhein
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