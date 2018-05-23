Альфа-Банк
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Додано: Сер 23 тра, 2018 18:44
Pokahontas написав: clientage написав: Pokahontas написав:
Доброго дня підскажіть по розстрочці, як я взнаю що потрібно платити.
оформив 5квітня. розрах дата 23 (тобто сьогодні)
в кабінеті нічого не змінилось.
потрібно почекати? чи провалитись в мої розстрочки і звідти гасити?
Рассрочка выплачивается частями. 1я часть будет начислена(увеличится сумма задолженности к погашению в грейсе) к оплате только 23/06/18 (гуляем!
) дето ближе к 21:00... и у вас ещё будет время +25дн, т.е. до 18/07/18 внести сумму погашения на картсчет
ого!!!
а ніякого проценту не буде?
виходить брав на початку квітня, а 1 платіж можу заплатити до середини серпня??
як я взнаю про оплату? вона підсвітиться?
сума взноса по рассрочке будет включена в общую сумму долга льготного периода
Bosstone
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Додано: Сер 23 тра, 2018 18:46
DjPavel написав:
. 3 тыс. долларов, это не космические деньги, в 2 раза меньше суммы гарантирования, и я должен 3 дня ждать, чтобы снять 3 тыс. долл. Это смешно и грустно.
смешно и грустно это когда за 3 дня записываешься получить выплату из фонда а тебе говорят мы на вас не заказывали, давай досвиданья
J
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Додано: Сер 23 тра, 2018 18:49
Pokahontas Мое сообщение чуть выше прочтите
Flamingo
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Додано: Сер 23 тра, 2018 20:03
А вы до сих пор не знали?
В верховной зраде половина сепаратистов или с двойным и тройным гражданством.
Ratatui
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Додано: Сер 23 тра, 2018 20:33
Flamingo написав: Pokahontas
Мое сообщение чуть выше прочтите
Зачем глупости читать?
Привожу пример: расчетная дата 22 число, 25.03 купил в Комфи гироборд, 22 мая мне выставили к оплате первый платеж по рассрочке.
WachtAmRhein
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Додано: Сер 23 тра, 2018 20:51
WachtAmRhein написав: Flamingo написав: Pokahontas
Мое сообщение чуть выше прочтите
Зачем глупости читать?
Привожу пример: расчетная дата 22 число, 25.03 купил в Комфи гироборд, 22 мая мне выставили к оплате первый платеж по рассрочке.
чем 25.03 отличается от 5.04 (квітня) при расчетной дате 22 (23)?
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vollena71
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Додано: Сер 23 тра, 2018 20:53
WachtAmRhein написав: Flamingo написав: Pokahontas
Мое сообщение чуть выше прочтите
Зачем глупости читать?
Привожу пример: расчетная дата 22 число, 25.03 купил в Комфи гироборд, 22 мая мне выставили к оплате первый платеж по рассрочке.
Не пойму почем мое сообщение является глупостью и как оно противоречит Вашей ситуации?
Flamingo
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Додано: Сер 23 тра, 2018 20:54
vollena71 написав: WachtAmRhein написав: Flamingo написав: Pokahontas
Мое сообщение чуть выше прочтите
Зачем глупости читать?
Привожу пример: расчетная дата 22 число, 25.03 купил в Комфи гироборд, 22 мая мне выставили к оплате первый платеж по рассрочке.
чем 25.03 отличается от 5.04 (квітня) при расчетной дате 22 (23)?
предлогами до и после
Думаю, шо
Pokahontas
уже все увидел в МАБе
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Сер 23 тра, 2018 20:54
antey718 написав: mihasik написав:
На каждую покупку от 1000грн дают рассрочку? Вчера была проплата,ничего не приходило.
Мне кстати тоже смс не пришла с предложением о рассрочке по покупке от 8.05. Сумма по счету списана, больше 1000 грн, за кредитные деньги, в исключения не попадает, хз что не так.
Аналогично, только прошло 2 суток с даты покупки. Пора пинать горячку?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Додано: Сер 23 тра, 2018 21:26
vollena71 написав: WachtAmRhein написав: Flamingo написав: Pokahontas
Мое сообщение чуть выше прочтите
Зачем глупости читать?
Привожу пример: расчетная дата 22 число, 25.03 купил в Комфи гироборд, 22 мая мне выставили к оплате первый платеж по рассрочке.
чем 25.03 отличается от 5.04 (квітня) при расчетной дате 22 (23)?
Ничем, в обоих случаях первый платеж выставят 22 мая +25 дней на оплату
WachtAmRhein
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