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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 тра, 2018 22:39
Alfa_Bank написав:
barabass, создана заявка на уточнение.
с домашней сети тоже не работает
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Додано: Сер 23 тра, 2018 23:51
barabass
а якщо в адресі 'home' замінити на 'login'?
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casper12
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Додано: Чет 24 тра, 2018 06:02
barabass написав:
barabass, создана заявка на уточнение.
с домашней сети тоже не работает[/quote]Установите себе нормальный браузер. А то пытаетесь открыть эту страницу всяким хламом.
Свинорыл 80lvl
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