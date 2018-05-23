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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5637563856395640

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 895
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 895
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 23:51

barabass
а якщо в адресі 'home' замінити на 'login'?
casper12
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 06:02

Re: Альфа-Банк

barabass написав:
  Alfa_Bank написав:
  barabass написав:[quote="4371635:Alfa_Bank"]
По ИБ: в каком браузере пытаетесь зайти, пробовали ли другие, какая ошибка отображается?

хром
http://prntscr.com/jllljq
опера
http://prntscr.com/jllm9o

barabass, создана заявка на уточнение.

с домашней сети тоже не работает[/quote]Установите себе нормальный браузер. А то пытаетесь открыть эту страницу всяким хламом.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:11

  cdj2 написав:Установите себе нормальный браузер. А то пытаетесь открыть эту страницу всяким хламом.


ну давай, расскажи нам про посанский браузер
barabass
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:17

Re: Альфа-Банк

  barabass написав:браузер
Все ИБ адекватно работают с браузером Firefox. Если искать себе проблемы с совместимостью, то есть десятки других браузеров.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 10:30

Re: Альфа-Банк

Та ніфіга, я от сертифікат привата тіки в хромі зміг зробити, навіть вівальді не пойняв, хоч і хромовий движок...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:01

  chipmunk написав:Та ніфіга, я от сертифікат привата тіки в хромі зміг зробити, навіть вівальді не пойняв, хоч і хромовий движок...

Для ЕЦП там плагин написан под Хром.
Щось мені з ТАС "щастить"
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