barabass
а якщо в адресі 'home' замінити на 'login'?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 тра, 2018 06:02
Re: Альфа-Банк
с домашней сети тоже не работает[/quote]Установите себе нормальный браузер. А то пытаетесь открыть эту страницу всяким хламом.
Свинорыл 80lvl
Додано: Чет 24 тра, 2018 10:11
Додано: Чет 24 тра, 2018 10:17
Re: Альфа-Банк
Все ИБ адекватно работают с браузером Firefox. Если искать себе проблемы с совместимостью, то есть десятки других браузеров.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 24 тра, 2018 10:30
Re: Альфа-Банк
Та ніфіга, я от сертифікат привата тіки в хромі зміг зробити, навіть вівальді не пойняв, хоч і хромовий движок...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 24 тра, 2018 11:01
Для ЕЦП там плагин написан под Хром.
Щось мені з ТАС "щастить"
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