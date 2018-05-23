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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5638563956405641

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 895
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 895
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:30

  clientage написав:
  Искатель написав:где-то прозвучало

если вы в МАБе попробуете через пимпочку Пополнить таки пополнить свою дебетку картой др. банка, то и увидете, шо в день вам разрешат сделать пополняху не более чем на 50К, сделав ДВЕ таких пополняхи вы увидите лимит на 3ю = 49999.00 грн :)


Т.е. фактически лимит есть, и он 149999 грн, я правильно понимаю? Ну что ж...
В таком случае, уважаемый представитель банка, проведите, пожалуйста, работу с работниками отделения по адресу: Полтава, ул. Чорновола, 19 (бывшая Куйбышева) на предмет повышения их компетентности. Их неверная консультация могла бы дорого мне обойтись, не уточни я здесь.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:33

Искатель, 150к - это в МАБе через p2p.
А Вы про что спрашивали?
Про нал речи не было
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:37

Re: Альфа-Банк

  Искатель написав:Т.е. фактически лимит есть

это именно на пополняхи манисендом
а наличкой или СЭПом -- анлим :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:13

  clientage написав:
  Искатель написав:Т.е. фактически лимит есть

это именно на пополняхи манисендом
а наличкой или СЭПом -- анлим :)

в изначальном вопросе было про перекидку с карты на карту. так что речь про безнал.
а вот как по безналу собирался он перекидывать это уже не уточнялось (СЕП или п2п)

ЗЫ
а вообще да - в Полтаве есть проблема с кадрами. Не умеют учитывать все варианты тарифов банка при вопросе клиента.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:49

Уважаемый Alfa_Bank!
Прошу ответить на такой вопрос: в чем состоят мои преимущества, как ВИП-клиента Вашего банка, если я захожу в отделение, в кассу сидит толпа, к менеджерам сидит толпа, а мой "персональный менеджер", у которого никого нет (!) на тот момент, кассовые операции не обслуживает? А мне нужно внести валюту на валютную карту.
Или преимуществ никаких нет, одно название? В чем тогда состоит "индивидуальное обслуживание" и так называемая "приоритетность"?
Спасибо.
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:50

  Annet_ написав:Уважаемый Alfa_Bank!
Прошу ответить на такой вопрос: в чем состоят мои преимущества, как ВИП-клиента Вашего банка, если я захожу в отделение, в кассу сидит толпа, к менеджерам сидит толпа, а мой "персональный менеджер", у которого никого нет (!) на тот момент, кассовые операции не обслуживает? А мне нужно внести валюту на валютную карту.
Или преимуществ никаких нет, одно название? В чем тогда состоит "индивидуальное обслуживание" и так называемая "приоритетность"?
Спасибо.

у вас должен быть номер вашего манагера
его набираете и согласовываете приход и операции
профит_
никому не верю
sens
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