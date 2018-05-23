если вы в МАБе попробуете через пимпочку Пополнить таки пополнить свою дебетку картой др. банка, то и увидете, шо в день вам разрешат сделать пополняху не более чем на 50К, сделав ДВЕ таких пополняхи вы увидите лимит на 3ю = 49999.00 грн
Т.е. фактически лимит есть, и он 149999 грн, я правильно понимаю? Ну что ж... В таком случае, уважаемый представитель банка, проведите, пожалуйста, работу с работниками отделения по адресу: Полтава, ул. Чорновола, 19 (бывшая Куйбышева) на предмет повышения их компетентности. Их неверная консультация могла бы дорого мне обойтись, не уточни я здесь.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Уважаемый Alfa_Bank! Прошу ответить на такой вопрос: в чем состоят мои преимущества, как ВИП-клиента Вашего банка, если я захожу в отделение, в кассу сидит толпа, к менеджерам сидит толпа, а мой "персональный менеджер", у которого никого нет (!) на тот момент, кассовые операции не обслуживает? А мне нужно внести валюту на валютную карту. Или преимуществ никаких нет, одно название? В чем тогда состоит "индивидуальное обслуживание" и так называемая "приоритетность"? Спасибо.
Annet_ написав:Уважаемый Alfa_Bank! Прошу ответить на такой вопрос: в чем состоят мои преимущества, как ВИП-клиента Вашего банка, если я захожу в отделение, в кассу сидит толпа, к менеджерам сидит толпа, а мой "персональный менеджер", у которого никого нет (!) на тот момент, кассовые операции не обслуживает? А мне нужно внести валюту на валютную карту. Или преимуществ никаких нет, одно название? В чем тогда состоит "индивидуальное обслуживание" и так называемая "приоритетность"? Спасибо.
у вас должен быть номер вашего манагера его набираете и согласовываете приход и операции профит_