Annet_ написав:Уважаемый Alfa_Bank!
Прошу ответить на такой вопрос: в чем состоят мои преимущества, как ВИП-клиента Вашего банка, если я захожу в отделение, в кассу сидит толпа, к менеджерам сидит толпа, а мой "персональный менеджер", у которого никого нет (!) на тот момент, кассовые операции не обслуживает? А мне нужно внести валюту на валютную карту.
Или преимуществ никаких нет, одно название? В чем тогда состоит "индивидуальное обслуживание" и так называемая "приоритетность"?
Спасибо.
Это вы сами себе присвоили статус ВИП? Вы клиент А-клуба? Только клиенты а-клуба являются випами.