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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5639564056415642

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 895
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 895
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:23

  Annet_ написав:Уважаемый Alfa_Bank!
Прошу ответить на такой вопрос: в чем состоят мои преимущества, как ВИП-клиента Вашего банка, если я захожу в отделение, в кассу сидит толпа, к менеджерам сидит толпа, а мой "персональный менеджер", у которого никого нет (!) на тот момент, кассовые операции не обслуживает? А мне нужно внести валюту на валютную карту.
Или преимуществ никаких нет, одно название? В чем тогда состоит "индивидуальное обслуживание" и так называемая "приоритетность"?
Спасибо.


Это вы сами себе присвоили статус ВИП? Вы клиент А-клуба? Только клиенты а-клуба являются випами.
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  #<1 ... 5639564056415642
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