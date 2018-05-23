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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5639564056415642

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 895
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 895
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:23

  Annet_ написав:Уважаемый Alfa_Bank!
Прошу ответить на такой вопрос: в чем состоят мои преимущества, как ВИП-клиента Вашего банка, если я захожу в отделение, в кассу сидит толпа, к менеджерам сидит толпа, а мой "персональный менеджер", у которого никого нет (!) на тот момент, кассовые операции не обслуживает? А мне нужно внести валюту на валютную карту.
Или преимуществ никаких нет, одно название? В чем тогда состоит "индивидуальное обслуживание" и так называемая "приоритетность"?
Спасибо.


Это вы сами себе присвоили статус ВИП? Вы клиент А-клуба? Только клиенты а-клуба являются випами.
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:14

  vollena71 написав:
  clientage написав:если вы в МАБе попробуете через пимпочку Пополнить таки пополнить свою дебетку картой др. банка, то и увидете, шо в день вам разрешат сделать пополняху не более чем на 50К, сделав ДВЕ таких пополняхи вы увидите лимит на 3ю = 49999.00 грн :)

А если дополнительно через другой сервис p2p сделать перевод, будет где-то ограничение?

Нет - это все лимиты маба, а не карт
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:14

  Вкладчик1234 написав:Искатель, 150к - это в МАБе через p2p.
А Вы про что спрашивали?
Про нал речи не было


Про нал - речи не было :)
Как раз и спрашивал про "в МАБе через p2p". Несколько раз повторил, что я хочу.
Спасибо всем, кто ответил! Вопрос снят.
А сотрудники в отделении - ужасные (( Я обслуживаюсь обычно в другом отделении, а тут просто по дороге было, зашел спросить. Ну и спросил...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:16

  mephala написав:
  clientage написав:
  Искатель написав:Т.е. фактически лимит есть

это именно на пополняхи манисендом
а наличкой или СЭПом -- анлим :)

в изначальном вопросе было про перекидку с карты на карту. так что речь про безнал.
а вот как по безналу собирался он перекидывать это уже не уточнялось (СЕП или п2п)


В отделении было четко сказано, как я собираюсь пополнять, откуда и вообще. Честно говоря, наводящих (уточняющих) вопросов мне не задали, и это как раз и смутило.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:21

Фридман и Авен раскритиковали режим. Что было сказано на закрытом ужине в Вашингтоне
В понедельник совладельцы Альфа-Групп Михаил Фридман и Петр Авен посетили Вашингтон по приглашению эксперта Атлантического Совета Андерса Ослунда.
Андерс Ослунд, три месяца назад написавший для Администрации США доклад по критериям определения околопутинских олигархов, подлежащих внесению в санкции, пригласил двоих из них, олигархов, на закрытый ужин. Обсудить, ни много ни мало, экономику России в условиях санкций.

На встречу с Фридманом и Авеном пришли чиновник Минфина США, член Совета по национальной безопасности Белого Дома и американские лоббисты. Подробнее о списке приглашенных мы писали здесь.

Поговорив с людьми, непосредственно знакомыми с содержанием беседы на этом закрытым ужине, мы выяснили, что Фридман и Авен совершенно недвусмысленно раскритиковали путинский режим. В частности, озвучили свои крайне негативные оценки российской экономики, заявив, что даже высокие цены на нефть страну не спасут. Причиной тому являются необратимые структурные изменения, утечка мозгов и крайняя недальновидность Владимира Путина. Например, в части блокировки мессенджера Телеграм, которую они назвали трагедией для России и неправильным сигналом со стороны российской власти.
Разговора о санкциях Фридман и Авен всячески избегали, но когда их настойчиво об этом спросили, то признали, что персональных санкций в России, конечно, боятся все, и привели в пример ужасную ситуацию, в которой оказался Виктор Вексельберг*.

*Примечание — Вексельбергу правительство РФ уже помогло, причем так, что министр финансов Антон Силуанов предпочел не озвучивать цифры.

При этом в отношении своих активов Фридман и Авен заявили, что все их деньги прошли аудит, а потому совершенно чисты. Участников ужина это не впечатлило — выглядело это все равно так, как будто российские олигархи убеждали присутствовавших, что под санкциями им не место.

А критика режима и дистанцирование себя от него, как известно, прием для этого самый подходящий. Правда, не всегда действенный. Так, например, с похожей миссией — уговаривать снять санкции с ВТБ, два года назад в Вашингтон с частным визитом приезжал глава банка Андрей Костин. Эху Москвы тогда стало известно об этом случайно, от одного возмущенного действиями Костина американского чиновника. На закрытых встречах с конгрессменами и сотрудниками администрации США глава ВТБ убеждал собеседников, что банк независим от Кремля, ведет бизнес в Украине, поднимая экономику страны, и потому с него надо снять санкции. Россказни Костина никого не впечатлили, и в итоге в этом году он сам попал под персональные санкции.

Атлантический Совет и Андерс Ослунд подверглись публичной критике за ужин с Фридманом и Авеном из-за конфликта интересов: автор доклада по российским олигархам пригласил на закрытую встречу с американскими чиновниками и лоббистами двоих из этих олигархов, прямых кандидатов на попадание в санкции.

Один из соавторов Ослунда по докладу, Андрей Пионтковский подписал открытое письмо с возражением по поводу проведения данного ужина (двое других соавторов доклада — Дэниэл Фрид и Андрей Илларионов, отмолчались, правда, Фрид был в отъезде в Европе). Возражение было опубликовано там же, на сайте Атлантического Совета.

Отвечая на критику, Ослунд сообщил следующее: Михаил Фридман и Петр Авен «его старые друзья», «оба являются гражданами Израиля», «у Авена также гражданство Латвии» и вообще «это его /Ослунда/ маленький частный ужин». Конец цитаты. Точка.

На помощь Фридману и Авену неожиданно поспешила российская журналистика в лице Юлии Латыниной, которая сейчас тоже находится в Вашингтоне. Вот что наша коллега написала в своей колонке в Новой Газете:
«Выступление Михаила Фридмана и Петра Авена несомненно было интересным для экспертов по России. Им было важно услышать из первых уст, что потенциальные жертвы санкций думают о санкциях. Им было полезно услышать их аргументы. Это и есть часть процесса принятия решений в Вашингтоне».

Мы полностью согласны с Юлией Латыниной уважаемой: мнение Михаила Фридмана и Петра Авена уважаемых важно услышать из первых уст. Не менее важно, однако, и не дискредитировать аудиторию, и в частности, россиян перед американцами. Поэтому мы решили, что мнение совладельцев Альфа-Групп о том, куда катится страна Россия под руководством недальновидного (и не только это) Владимира Путина, должно быть услышано и россиянами тоже. Ведь это и есть настоящий патриотизм — рассказать соотечественникам, а не каким-то там американцам, правду. Именно поэтому мы публикуем эту статью.

Лучше всего, конечно, было бы, если бы Петр Авен и Михаил Фридман озвучили свои идеи и мнения где-нибудь на Петербургском Экономическом Форуме. Очень уж подходящая платформа. Но мы предполагаем, что этого не случится, именно поэтому мы и публикуем содержание сказанного на ужине в Вашингтоне.
Реализуем, так сказать, священное право общества на информацию.

Кстати, в том самом письме, где Андерс Ослунд уважаемый объясняет про многолетнюю дружбу с Авеном и Фридманом, он пишет, что ему очень жаль, что «вас /оппонентов ужина/ на ужин не пригласили».

Спешим сообщить Андерсу Ослунду уважаемому, что еда на ужине была так себе, а о содержании сказанного мы узнали все равно. Поэтому нет, мы не сожалеем, что не поели бесплатной дурной еды.

Ну а тем, кто дочитал до конца, полагается приз. Михаил Фридман и Петр Авен решили разжалобить американцев еще и национальным вопросом. Да-да. Мы, сказали они, сначала страдали за то, что являемся евреями, а теперь страдаем за то, что являемся русскими.

В зале воцарилась мертвая тишина. По щеке Андерса Ослунда катилась слеза в 5 карат.

Ну хорошо, хорошо, про слезу это шутка, Андерс Ослунд уважаемый откровения Авена и Фридмана стойко перенес. Не заплакал от смеха.

Но все остальное рассказано в точности, как оно произошло.

https://echo.msk.ru/blog/karina_orlova/2208252-echo/
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:46

  Искатель написав:А сотрудники в отделении - ужасные (( Я обслуживаюсь обычно в другом отделении, а тут просто по дороге было, зашел спросить. Ну и спросил...

если не секрет в каком именно?
я обслуживался в трех отделениях и во всех были проколы разной степени тяжести =)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:11

  IMPRINTER написав:
  Annet_ написав:Уважаемый Alfa_Bank!
Прошу ответить на такой вопрос: в чем состоят мои преимущества, как ВИП-клиента Вашего банка, если я захожу в отделение, в кассу сидит толпа, к менеджерам сидит толпа, а мой "персональный менеджер", у которого никого нет (!) на тот момент, кассовые операции не обслуживает? А мне нужно внести валюту на валютную карту.
Или преимуществ никаких нет, одно название? В чем тогда состоит "индивидуальное обслуживание" и так называемая "приоритетность"?
Спасибо.


Это вы сами себе присвоили статус ВИП? Вы клиент А-клуба? Только клиенты а-клуба являются випами.

Вроде бы счета А клуба не видны в обычных отделениях.
А вообще А -клуб не алё. Я им написл письмо с моими вопросаи - даже не пожелали ответить... Какое то хамское отношение
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:43

  PrimusInterPares написав:
  IMPRINTER написав:
  Annet_ написав:Уважаемый Alfa_Bank!
Прошу ответить на такой вопрос: в чем состоят мои преимущества, как ВИП-клиента Вашего банка, если я захожу в отделение, в кассу сидит толпа, к менеджерам сидит толпа, а мой "персональный менеджер", у которого никого нет (!) на тот момент, кассовые операции не обслуживает? А мне нужно внести валюту на валютную карту.
Или преимуществ никаких нет, одно название? В чем тогда состоит "индивидуальное обслуживание" и так называемая "приоритетность"?
Спасибо.


Это вы сами себе присвоили статус ВИП? Вы клиент А-клуба? Только клиенты а-клуба являются випами.

Вроде бы счета А клуба не видны в обычных отделениях.
А вообще А -клуб не алё. Я им написл письмо с моими вопросаи - даже не пожелали ответить... Какое то хамское отношение

PrimusInterPares, добрый вечер. Уточните, пожалуйста, на какой адрес, когда и от кого было отправлено письмо.
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:49

бл. я напишу елизавете2
она мне не ответит.
кто хам?
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 17:00

  v57 написав:бл. я напишу елизавете2
она мне не ответит.
кто хам?

секретарь елизаветы, естественно
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