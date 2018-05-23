Фридман и Авен раскритиковали режим. Что было сказано на закрытом ужине в Вашингтоне

В понедельник совладельцы Альфа-Групп Михаил Фридман и Петр Авен посетили Вашингтон по приглашению эксперта Атлантического Совета Андерса Ослунда.

Андерс Ослунд, три месяца назад написавший для Администрации США доклад по критериям определения околопутинских олигархов, подлежащих внесению в санкции, пригласил двоих из них, олигархов, на закрытый ужин. Обсудить, ни много ни мало, экономику России в условиях санкций.



На встречу с Фридманом и Авеном пришли чиновник Минфина США, член Совета по национальной безопасности Белого Дома и американские лоббисты. Подробнее о списке приглашенных мы писали здесь.



Поговорив с людьми, непосредственно знакомыми с содержанием беседы на этом закрытым ужине, мы выяснили, что Фридман и Авен совершенно недвусмысленно раскритиковали путинский режим. В частности, озвучили свои крайне негативные оценки российской экономики, заявив, что даже высокие цены на нефть страну не спасут. Причиной тому являются необратимые структурные изменения, утечка мозгов и крайняя недальновидность Владимира Путина. Например, в части блокировки мессенджера Телеграм, которую они назвали трагедией для России и неправильным сигналом со стороны российской власти.

Разговора о санкциях Фридман и Авен всячески избегали, но когда их настойчиво об этом спросили, то признали, что персональных санкций в России, конечно, боятся все, и привели в пример ужасную ситуацию, в которой оказался Виктор Вексельберг*.



*Примечание — Вексельбергу правительство РФ уже помогло, причем так, что министр финансов Антон Силуанов предпочел не озвучивать цифры.



При этом в отношении своих активов Фридман и Авен заявили, что все их деньги прошли аудит, а потому совершенно чисты. Участников ужина это не впечатлило — выглядело это все равно так, как будто российские олигархи убеждали присутствовавших, что под санкциями им не место.



А критика режима и дистанцирование себя от него, как известно, прием для этого самый подходящий. Правда, не всегда действенный. Так, например, с похожей миссией — уговаривать снять санкции с ВТБ, два года назад в Вашингтон с частным визитом приезжал глава банка Андрей Костин. Эху Москвы тогда стало известно об этом случайно, от одного возмущенного действиями Костина американского чиновника. На закрытых встречах с конгрессменами и сотрудниками администрации США глава ВТБ убеждал собеседников, что банк независим от Кремля, ведет бизнес в Украине, поднимая экономику страны, и потому с него надо снять санкции. Россказни Костина никого не впечатлили, и в итоге в этом году он сам попал под персональные санкции.



Атлантический Совет и Андерс Ослунд подверглись публичной критике за ужин с Фридманом и Авеном из-за конфликта интересов: автор доклада по российским олигархам пригласил на закрытую встречу с американскими чиновниками и лоббистами двоих из этих олигархов, прямых кандидатов на попадание в санкции.



Один из соавторов Ослунда по докладу, Андрей Пионтковский подписал открытое письмо с возражением по поводу проведения данного ужина (двое других соавторов доклада — Дэниэл Фрид и Андрей Илларионов, отмолчались, правда, Фрид был в отъезде в Европе). Возражение было опубликовано там же, на сайте Атлантического Совета.



Отвечая на критику, Ослунд сообщил следующее: Михаил Фридман и Петр Авен «его старые друзья», «оба являются гражданами Израиля», «у Авена также гражданство Латвии» и вообще «это его /Ослунда/ маленький частный ужин». Конец цитаты. Точка.



На помощь Фридману и Авену неожиданно поспешила российская журналистика в лице Юлии Латыниной, которая сейчас тоже находится в Вашингтоне. Вот что наша коллега написала в своей колонке в Новой Газете:

«Выступление Михаила Фридмана и Петра Авена несомненно было интересным для экспертов по России. Им было важно услышать из первых уст, что потенциальные жертвы санкций думают о санкциях. Им было полезно услышать их аргументы. Это и есть часть процесса принятия решений в Вашингтоне».



Мы полностью согласны с Юлией Латыниной уважаемой: мнение Михаила Фридмана и Петра Авена уважаемых важно услышать из первых уст. Не менее важно, однако, и не дискредитировать аудиторию, и в частности, россиян перед американцами. Поэтому мы решили, что мнение совладельцев Альфа-Групп о том, куда катится страна Россия под руководством недальновидного (и не только это) Владимира Путина, должно быть услышано и россиянами тоже. Ведь это и есть настоящий патриотизм — рассказать соотечественникам, а не каким-то там американцам, правду. Именно поэтому мы публикуем эту статью.



Лучше всего, конечно, было бы, если бы Петр Авен и Михаил Фридман озвучили свои идеи и мнения где-нибудь на Петербургском Экономическом Форуме. Очень уж подходящая платформа. Но мы предполагаем, что этого не случится, именно поэтому мы и публикуем содержание сказанного на ужине в Вашингтоне.

Реализуем, так сказать, священное право общества на информацию.



Кстати, в том самом письме, где Андерс Ослунд уважаемый объясняет про многолетнюю дружбу с Авеном и Фридманом, он пишет, что ему очень жаль, что «вас /оппонентов ужина/ на ужин не пригласили».



Спешим сообщить Андерсу Ослунду уважаемому, что еда на ужине была так себе, а о содержании сказанного мы узнали все равно. Поэтому нет, мы не сожалеем, что не поели бесплатной дурной еды.



Ну а тем, кто дочитал до конца, полагается приз. Михаил Фридман и Петр Авен решили разжалобить американцев еще и национальным вопросом. Да-да. Мы, сказали они, сначала страдали за то, что являемся евреями, а теперь страдаем за то, что являемся русскими.



В зале воцарилась мертвая тишина. По щеке Андерса Ослунда катилась слеза в 5 карат.



Ну хорошо, хорошо, про слезу это шутка, Андерс Ослунд уважаемый откровения Авена и Фридмана стойко перенес. Не заплакал от смеха.



Но все остальное рассказано в точности, как оно произошло.