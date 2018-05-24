Додано: Чет 24 тра, 2018 20:51

..так коллеги а проясните один момент , речь о погашении кредитки картой другого банка . Каким каналом погашения проводка идет следующим рабочим днем по счету , ну к примеру сегодня погашение - проводка завтра ? или у нас и интернет банкинг и альфа-погашение ничем не отличается и везде р2р с регламентом на второй рабочий день ? где истина ? три "специалиста" горячки дали три разных ответа ....заколебали ...

Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45