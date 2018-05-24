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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5640564156425643

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 895
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 895
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 20:16

  v57 написав:бл. я напишу елизавете2
она мне не ответит.
кто хам?

у меня платинум блек, я не мальчик с улицы
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 20:46

Re: Альфа-Банк

Пакетные карты альфы как бы не являются показателем статуса =)
Вообще.
Вот инфинити от симы другое дело.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 20:51

Re: Альфа-Банк

..так коллеги а проясните один момент , речь о погашении кредитки картой другого банка . Каким каналом погашения проводка идет следующим рабочим днем по счету , ну к примеру сегодня погашение - проводка завтра ? или у нас и интернет банкинг и альфа-погашение ничем не отличается и везде р2р с регламентом на второй рабочий день ? где истина ? три "специалиста" горячки дали три разных ответа ....заколебали ...
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:01

Re: Альфа-Банк

если используете инструменты аллы для гашения кредитки то только п2п
не представляю как можно списать по СЕП в МАБе с карты другого банка =)
если конечно под фразой "интернет банкиг" подразумевается МАБ.
Востаннє редагувалось mephala в Чет 24 тра, 2018 21:24, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:24

  mephala написав:Пакетные карты альфы как бы не являются показателем статуса =)
Вообще.
Вот инфинити от симы другое дело.

дело неив статусе. есть клиент который имеет отношения с банком. У клиента было желание перейти на уровень выше -это желание проигнорировали. вот в этом вопрос. А пример про письмо елизавете неудачное. я ж не требовал аудиенции с председателем правления , я спросил интересующую меня информацию написав на общую почту.
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:25

mephala мне кажется я вменяемо озвучил два канала ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ (кнопка погасить картой другого банка ) И АЛЬФА -ПОГАШЕНИЕ(сайт банка)...а вопрос касался есть все же на сегодня возможность гасить с результатом зачисления то есть проводки на следующий рабочий день одним из них или все с зачислением на ВТОРОЙ рабочий день . С момента отрезания эквайринга перестал вовсе гасить через Аллу , сейчас возник вопрос а на эксперименты нет времени много выходных впереди
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:29

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:то только п2п

..кхм вы вообще вопрос поняли ?) меня не интересует под каким МСС пойдет операция...меня интересует СТРОКИ ) РЕГЛАМЕНТ )
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:32

-VICTOR-
не думал что мое уточнение заденет так. но как бы погасить из приват24 по СЕПу с карты для выплат кредитку аллы тоже подходит под ваше описание - погасить кредитку аллы картой другого банка через интернет банкинк. или приват24 уже не интернет банкиг? про МАБ и использование меню не было ни слова. если вы так же общались и с гарячкой то естественно были разные ответы - каждый отвечал в меру своей фантазии.

  -VICTOR- написав:
  mephala написав:то только п2п

..кхм вы вообще вопрос поняли ?) меня не интересует под каким МСС пойдет операция...меня интересует СТРОКИ ) РЕГЛАМЕНТ )

не понял при чем тут п2п и МСС. а регламент зачисления по каналу п2п уже кучу раз выкладывался на ветке.
mephala
 
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