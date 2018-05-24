у меня платинум блек, я не мальчик с улицы
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 тра, 2018 20:16
Додано: Чет 24 тра, 2018 20:46
Re: Альфа-Банк
Пакетные карты альфы как бы не являются показателем статуса =)
Вообще.
Вот инфинити от симы другое дело.
Додано: Чет 24 тра, 2018 20:51
Re: Альфа-Банк
..так коллеги а проясните один момент , речь о погашении кредитки картой другого банка . Каким каналом погашения проводка идет следующим рабочим днем по счету , ну к примеру сегодня погашение - проводка завтра ? или у нас и интернет банкинг и альфа-погашение ничем не отличается и везде р2р с регламентом на второй рабочий день ? где истина ? три "специалиста" горячки дали три разных ответа ....заколебали ...
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Додано: Чет 24 тра, 2018 21:01
Re: Альфа-Банк
если используете инструменты аллы для гашения кредитки то только п2п
не представляю как можно списать по СЕП в МАБе с карты другого банка =)
если конечно под фразой "интернет банкиг" подразумевается МАБ.
Востаннє редагувалось mephala в Чет 24 тра, 2018 21:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:24
дело неив статусе. есть клиент который имеет отношения с банком. У клиента было желание перейти на уровень выше -это желание проигнорировали. вот в этом вопрос. А пример про письмо елизавете неудачное. я ж не требовал аудиенции с председателем правления , я спросил интересующую меня информацию написав на общую почту.
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:25
mephala мне кажется я вменяемо озвучил два канала ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ (кнопка погасить картой другого банка ) И АЛЬФА -ПОГАШЕНИЕ(сайт банка)...а вопрос касался есть все же на сегодня возможность гасить с результатом зачисления то есть проводки на следующий рабочий день одним из них или все с зачислением на ВТОРОЙ рабочий день . С момента отрезания эквайринга перестал вовсе гасить через Аллу , сейчас возник вопрос а на эксперименты нет времени много выходных впереди
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Додано: Чет 24 тра, 2018 21:29
Re: Альфа-Банк
..кхм вы вообще вопрос поняли ?) меня не интересует под каким МСС пойдет операция...меня интересует СТРОКИ ) РЕГЛАМЕНТ )
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Додано: Чет 24 тра, 2018 21:32
-VICTOR-
не думал что мое уточнение заденет так. но как бы погасить из приват24 по СЕПу с карты для выплат кредитку аллы тоже подходит под ваше описание - погасить кредитку аллы картой другого банка через интернет банкинк. или приват24 уже не интернет банкиг? про МАБ и использование меню не было ни слова. если вы так же общались и с гарячкой то естественно были разные ответы - каждый отвечал в меру своей фантазии.
не понял при чем тут п2п и МСС. а регламент зачисления по каналу п2п уже кучу раз выкладывался на ветке.
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