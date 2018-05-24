IMPRINTER написав:Annet_ написав:Уважаемый Alfa_Bank!
Прошу ответить на такой вопрос: в чем состоят мои преимущества, как ВИП-клиента Вашего банка, если я захожу в отделение, в кассу сидит толпа, к менеджерам сидит толпа, а мой "персональный менеджер", у которого никого нет (!) на тот момент, кассовые операции не обслуживает? А мне нужно внести валюту на валютную карту.
Или преимуществ никаких нет, одно название? В чем тогда состоит "индивидуальное обслуживание" и так называемая "приоритетность"?
Спасибо.
Это вы сами себе присвоили статус ВИП? Вы клиент А-клуба? Только клиенты а-клуба являются випами.
Если Вы мне скажете, как правильно именуются "привилегированные" клиенты,за которыми закреплен персональный менеджер, обязуюсь в дальнейшем использовать только это определение.
Не помню, к сожалению, как это категория именуется на табличке у персонального менеджера.
Глубоко сожалею, что оскорбила Ваши чувства этим "присвоенным" определением.