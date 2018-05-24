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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5641564256435644

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 895
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 895
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 22:55

  IMPRINTER написав:
  Annet_ написав:Уважаемый Alfa_Bank!
Прошу ответить на такой вопрос: в чем состоят мои преимущества, как ВИП-клиента Вашего банка, если я захожу в отделение, в кассу сидит толпа, к менеджерам сидит толпа, а мой "персональный менеджер", у которого никого нет (!) на тот момент, кассовые операции не обслуживает? А мне нужно внести валюту на валютную карту.
Или преимуществ никаких нет, одно название? В чем тогда состоит "индивидуальное обслуживание" и так называемая "приоритетность"?
Спасибо.


Это вы сами себе присвоили статус ВИП? Вы клиент А-клуба? Только клиенты а-клуба являются випами.

Если Вы мне скажете, как правильно именуются "привилегированные" клиенты,за которыми закреплен персональный менеджер, обязуюсь в дальнейшем использовать только это определение.
Не помню, к сожалению, как это категория именуется на табличке у персонального менеджера.
Глубоко сожалею, что оскорбила Ваши чувства этим "присвоенным" определением.
Annet_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 00:53

  WachtAmRhein написав:
  -VICTOR- написав:
  mephala написав:то только п2п

..кхм вы вообще вопрос поняли ?) меня не интересует под каким МСС пойдет операция...меня интересует СТРОКИ ) РЕГЛАМЕНТ )


пополняете свою пакетную дебетку и переводом по номеру счёта на кредитку, регламент зачисления: в тот же день.

...в последнее время этот вариант либо СЭП из другой банки и используется , хотелось получить ответ есть ли на сейчас возможность провести инструментарием Аллы проводку на следующий день....или все хозяйство моржовое(зачеркнуто) Алкино :wink: способно только на второй рабочий не считая дня проведения операции ..
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