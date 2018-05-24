Annet_ написав:Уважаемый Alfa_Bank! Прошу ответить на такой вопрос: в чем состоят мои преимущества, как ВИП-клиента Вашего банка, если я захожу в отделение, в кассу сидит толпа, к менеджерам сидит толпа, а мой "персональный менеджер", у которого никого нет (!) на тот момент, кассовые операции не обслуживает? А мне нужно внести валюту на валютную карту. Или преимуществ никаких нет, одно название? В чем тогда состоит "индивидуальное обслуживание" и так называемая "приоритетность"? Спасибо.
Это вы сами себе присвоили статус ВИП? Вы клиент А-клуба? Только клиенты а-клуба являются випами.
Если Вы мне скажете, как правильно именуются "привилегированные" клиенты,за которыми закреплен персональный менеджер, обязуюсь в дальнейшем использовать только это определение. Не помню, к сожалению, как это категория именуется на табличке у персонального менеджера. Глубоко сожалею, что оскорбила Ваши чувства этим "присвоенным" определением.
..кхм вы вообще вопрос поняли ?) меня не интересует под каким МСС пойдет операция...меня интересует СТРОКИ ) РЕГЛАМЕНТ )
пополняете свою пакетную дебетку и переводом по номеру счёта на кредитку, регламент зачисления: в тот же день.
...в последнее время этот вариант либо СЭП из другой банки и используется , хотелось получить ответ есть ли на сейчас возможность провести инструментарием Аллы проводку на следующий день....или все хозяйство моржовое(зачеркнуто) Алкино способно только на второй рабочий не считая дня проведения операции ..
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Добрий день. А чи можна створити в мобільному додатку шаблон на поповнення кредитки з картки іншого банку (щоб не вводити кожного разу номер та термін дії картки, з якої буде йти поповнення)? Закладка з шаблонами, ніби, є, а як їх створювати - не зрозуміло.
Bobb написав:Добрий день. А чи можна створити в мобільному додатку шаблон на поповнення кредитки з картки іншого банку (щоб не вводити кожного разу номер та термін дії картки, з якої буде йти поповнення)? Закладка з шаблонами, ніби, є, а як їх створювати - не зрозуміло.
нельзя - ни в мобильном ни в веб. вы от постернака много хотите.
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Karat написав:Как подключить кошелек ВебМани к вашему клиент-банку для физ.лиц? Должна быть кнопка "подключить" в настройках, но я ее не вижу
Добрый день. В связи с введенными санкциями СНБО мы приостанавливаем услуги покупки прав требований - пополнение электронного кошелька физ. лицами и продажа прав требований - снятие денег с электронного кошелька WebMoney. Данный сервис недоступен в Alfa-Mobile и My Alfa-Bank с 25.05.2018 г.