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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5641564256435644

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 895
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 895
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 22:55

  IMPRINTER написав:
  Annet_ написав:Уважаемый Alfa_Bank!
Прошу ответить на такой вопрос: в чем состоят мои преимущества, как ВИП-клиента Вашего банка, если я захожу в отделение, в кассу сидит толпа, к менеджерам сидит толпа, а мой "персональный менеджер", у которого никого нет (!) на тот момент, кассовые операции не обслуживает? А мне нужно внести валюту на валютную карту.
Или преимуществ никаких нет, одно название? В чем тогда состоит "индивидуальное обслуживание" и так называемая "приоритетность"?
Спасибо.


Это вы сами себе присвоили статус ВИП? Вы клиент А-клуба? Только клиенты а-клуба являются випами.

Если Вы мне скажете, как правильно именуются "привилегированные" клиенты,за которыми закреплен персональный менеджер, обязуюсь в дальнейшем использовать только это определение.
Не помню, к сожалению, как это категория именуется на табличке у персонального менеджера.
Глубоко сожалею, что оскорбила Ваши чувства этим "присвоенным" определением.
Annet_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 00:53

  WachtAmRhein написав:
  -VICTOR- написав:
  mephala написав:то только п2п

..кхм вы вообще вопрос поняли ?) меня не интересует под каким МСС пойдет операция...меня интересует СТРОКИ ) РЕГЛАМЕНТ )


пополняете свою пакетную дебетку и переводом по номеру счёта на кредитку, регламент зачисления: в тот же день.

...в последнее время этот вариант либо СЭП из другой банки и используется , хотелось получить ответ есть ли на сейчас возможность провести инструментарием Аллы проводку на следующий день....или все хозяйство моржовое(зачеркнуто) Алкино :wink: способно только на второй рабочий не считая дня проведения операции ..
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 05:23

  Annet_ написав:Не помню, к сожалению, как это категория именуется на табличке у персонального менеджера.
Ключевые клиенты
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:58

Шаблон поповнення кредитки в МАБ

Добрий день.
А чи можна створити в мобільному додатку шаблон на поповнення кредитки з картки іншого банку (щоб не вводити кожного разу номер та термін дії картки, з якої буде йти поповнення)?
Закладка з шаблонами, ніби, є, а як їх створювати - не зрозуміло.
Bobb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:35

  PrimusInterPares написав:
  v57 написав:бл. я напишу елизавете2
она мне не ответит.
кто хам?

у меня платинум блек, я не мальчик с улицы


платинум-блэк не имеет никаких привелений кроме того что у него ясть типа псевдо персональный менеджер. Это как голд-клиент в Примате - такой же чел. с улицы как и все остальные.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в П'ят 25 тра, 2018 10:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:36

  Bobb написав:Добрий день.
А чи можна створити в мобільному додатку шаблон на поповнення кредитки з картки іншого банку (щоб не вводити кожного разу номер та термін дії картки, з якої буде йти поповнення)?
Закладка з шаблонами, ніби, є, а як їх створювати - не зрозуміло.


нельзя - ни в мобильном ни в веб. вы от постернака много хотите.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:29

Re: Альфа-Банк

Как подключить кошелек ВебМани к вашему клиент-банку для физ.лиц?
Должна быть кнопка "подключить" в настройках, но я ее не вижу
Karat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:51

  Karat написав:Как подключить кошелек ВебМани к вашему клиент-банку для физ.лиц?
Должна быть кнопка "подключить" в настройках, но я ее не вижу

Добрый день. В связи с введенными санкциями СНБО мы приостанавливаем услуги покупки прав требований - пополнение электронного кошелька физ. лицами и продажа прав требований - снятие денег с электронного кошелька WebMoney.
Данный сервис недоступен в Alfa-Mobile и My Alfa-Bank с 25.05.2018 г.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:39

  IMPRINTER написав:
  PrimusInterPares написав:
  v57 написав:бл. я напишу елизавете2
она мне не ответит.
кто хам?

у меня платинум блек, я не мальчик с улицы


платинум-блэк не имеет никаких привелений кроме того что у него ясть типа псевдо персональный менеджер. Это как голд-клиент в Примате - такой же чел. с улицы как и все остальные.

Ну не скажите, в альфе будет получше от приматовской бомж голды,
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:52

Re: Альфа-Банк

Хочу выразить благодарность представителю за оперативное решение специфического вопроса, который позволил сэкономить кучу времени, сил и нервов, и возможно и денег - очень радует, что здесь присутствует человек, который может не только консультировать по различным вопросам, но и решать проблемы клиентов, которые далеко не всегда решаются даже в отделении.
Виктория, еще раз, огромное вам спасибо!
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