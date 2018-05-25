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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:31
velox написав:
Хочу выразить благодарность представителю за оперативное решение специфического вопроса, который позволил сэкономить кучу времени, сил и нервов, и возможно и денег - очень радует, что здесь присутствует человек, который может не только консультировать по различным вопросам, но и решать проблемы клиентов, которые далеко не всегда решаются даже в отделении.
Виктория, еще раз, огромное вам спасибо!
velox, добрый день. Спасибо
.
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