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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:31
velox написав:
Хочу выразить благодарность представителю за оперативное решение специфического вопроса, который позволил сэкономить кучу времени, сил и нервов, и возможно и денег - очень радует, что здесь присутствует человек, который может не только консультировать по различным вопросам, но и решать проблемы клиентов, которые далеко не всегда решаются даже в отделении.
Виктория, еще раз, огромное вам спасибо!
velox, добрый день. Спасибо
.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:58
Alfa_Bank написав: Karat написав:
Как подключить кошелек ВебМани к вашему клиент-банку для физ.лиц?
Должна быть кнопка "подключить" в настройках, но я ее не вижу
Добрый день. В связи с введенными санкциями СНБО мы приостанавливаем услуги покупки прав требований - пополнение электронного кошелька физ. лицами и продажа прав требований - снятие денег с электронного кошелька WebMoney.
Данный сервис недоступен в Alfa-Mobile и My Alfa-Bank с 25.05.2018 г.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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П'ят 25 тра, 2018 13:22
justit
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