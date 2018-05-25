Хочу выразить благодарность представителю за оперативное решение специфического вопроса, который позволил сэкономить кучу времени, сил и нервов, и возможно и денег - очень радует, что здесь присутствует человек, который может не только консультировать по различным вопросам, но и решать проблемы клиентов, которые далеко не всегда решаются даже в отделении. Виктория, еще раз, огромное вам спасибо!
velox написав:Хочу выразить благодарность представителю за оперативное решение специфического вопроса, который позволил сэкономить кучу времени, сил и нервов, и возможно и денег - очень радует, что здесь присутствует человек, который может не только консультировать по различным вопросам, но и решать проблемы клиентов, которые далеко не всегда решаются даже в отделении. Виктория, еще раз, огромное вам спасибо!
Karat написав:Как подключить кошелек ВебМани к вашему клиент-банку для физ.лиц? Должна быть кнопка "подключить" в настройках, но я ее не вижу
Добрый день. В связи с введенными санкциями СНБО мы приостанавливаем услуги покупки прав требований - пополнение электронного кошелька физ. лицами и продажа прав требований - снятие денег с электронного кошелька WebMoney. Данный сервис недоступен в Alfa-Mobile и My Alfa-Bank с 25.05.2018 г.
d_12 написав:
По этой же причине Нацбанк начал стресс-тестирование «Альфа-банка», не исключая его вывод с рынка.
Karat написав:Как подключить кошелек ВебМани к вашему клиент-банку для физ.лиц? Должна быть кнопка "подключить" в настройках, но я ее не вижу
Добрый день. В связи с введенными санкциями СНБО мы приостанавливаем услуги покупки прав требований - пополнение электронного кошелька физ. лицами и продажа прав требований - снятие денег с электронного кошелька WebMoney. Данный сервис недоступен в Alfa-Mobile и My Alfa-Bank с 25.05.2018 г.
d_12 написав:
По этой же причине Нацбанк начал стресс-тестирование «Альфа-банка», не исключая его вывод с рынка.