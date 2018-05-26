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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5643564456455646>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 895
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 895
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:52

Re: Альфа-Банк

Хочу выразить благодарность представителю за оперативное решение специфического вопроса, который позволил сэкономить кучу времени, сил и нервов, и возможно и денег - очень радует, что здесь присутствует человек, который может не только консультировать по различным вопросам, но и решать проблемы клиентов, которые далеко не всегда решаются даже в отделении.
Виктория, еще раз, огромное вам спасибо!
velox
 
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З нами з: 29.11.15
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:31

  velox написав:Хочу выразить благодарность представителю за оперативное решение специфического вопроса, который позволил сэкономить кучу времени, сил и нервов, и возможно и денег - очень радует, что здесь присутствует человек, который может не только консультировать по различным вопросам, но и решать проблемы клиентов, которые далеко не всегда решаются даже в отделении.
Виктория, еще раз, огромное вам спасибо!

velox, добрый день. Спасибо :) .
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 4456
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:58

  Alfa_Bank написав:
  Karat написав:Как подключить кошелек ВебМани к вашему клиент-банку для физ.лиц?
Должна быть кнопка "подключить" в настройках, но я ее не вижу

Добрый день. В связи с введенными санкциями СНБО мы приостанавливаем услуги покупки прав требований - пополнение электронного кошелька физ. лицами и продажа прав требований - снятие денег с электронного кошелька WebMoney.
Данный сервис недоступен в Alfa-Mobile и My Alfa-Bank с 25.05.2018 г.

  d_12 написав:
По этой же причине Нацбанк начал стресс-тестирование «Альфа-банка», не исключая его вывод с рынка.


http://www.bagnet.org/news/society/3662 ... ive-40-mln
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 22:40

  Ukrainian написав:
  Alfa_Bank написав:
  Karat написав:Как подключить кошелек ВебМани к вашему клиент-банку для физ.лиц?
Должна быть кнопка "подключить" в настройках, но я ее не вижу

Добрый день. В связи с введенными санкциями СНБО мы приостанавливаем услуги покупки прав требований - пополнение электронного кошелька физ. лицами и продажа прав требований - снятие денег с электронного кошелька WebMoney.
Данный сервис недоступен в Alfa-Mobile и My Alfa-Bank с 25.05.2018 г.

  d_12 написав:
По этой же причине Нацбанк начал стресс-тестирование «Альфа-банка», не исключая его вывод с рынка.


http://www.bagnet.org/news/society/3662 ... ive-40-mln

Не копируйте разную желтую пресу. Там еще 25 банков. Нормальная практика НБУ. https://finclub.net/news/nbu-nachal-str ... ankov.html
gelo82
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 09:47

Тут питання в іншому - чи інші 24 банки також пропонували працювати із ВебМані WMU?

Альфа он пропонував причому дуже давно (раніше давав ще й виводити, за останній час лише поповнювати)...
в Альфи навіть колись брендована картка була - Alfa WebMoney card
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 18:56

Re: Альфа-Банк

Добрый день. Подскажите какой еще банк помимо Альфы показывает МСС-код в выписке?
antey718
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 20:04

  antey718 написав:Добрый день. Подскажите какой еще банк помимо Альфы показывает МСС-код в выписке?


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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 15:48

Закончился вклад в банке $$$$ на прошлой неделе
Думал продлить
Теперь после этих новостей/слухов що финансировали на 40 млн сепаритистов/ополченцев днр/лнр через Альфу банк
Даже не знаю как поступить теперь
Ведь теоретически могут ввести ВА
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 15:51

  Ukrainian написав:Закончился вклад в банке $$$$ на прошлой неделе
Думал продлить
Теперь после этих новостей/слухов що финансировали на 40 млн сепаритистов/ополченцев днр/лнр через Альфу банк
Даже не знаю как поступить теперь
Ведь теоретически могут ввести ВА

а сколько в альфе дают дней на продление закончившегося депозита? больше 7 дней?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 16:01

Bosstone
В смысле продления а не пролонгация
Деньги упали на карту 10 дней назад
Думаю продлять на новый срок или забирать или в депозитном сейфе подержать до выяснения
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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