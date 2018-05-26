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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5643564456455646

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 895
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 895
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 16:18

ХЗ що робити
На вихід ? :roll:
---
Альфа-Банк скоро могут продать

Клиентам крупнейшего оставшегося на плаву после потрясений и санаций прошлого года банка возможно стоит принять это к сведению

Информация о том, что Альфа-Банк уже в этом году может быть продан, некоторое время обсуждается в осведомленных кругах. Так, претендентами на покупку уже сейчас можно назвать Сбербанк, ВТБ, и Владимира Когана из Уралсиба, однако его состояние здоровья заставляет в некоторой степени в этом сомневаться, сообщает Telegram-канал «Банкста», который также приводит свои соображения о том, почему банковский бизнес «Альфа-Групп» в России следует продавать

Во-первых, это конкуренция на российском рынке с государственными структурами. Конкурировать с банками-филиалами печатного станка, ВТБ, Открытие, и Сбербанк, не так просто.

Во-вторых, упоминание «Альфа-Групп» в контексте скандала голландского Amsterdam Trade Bank, заподозренного в отмывании денег, а также обслуживание дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой.

Трудности в Латвии, где Альфа являлась контрагентом идущего ко дну Rietumu, где трудились экс-работники Альфы. Банк имел связи с еврейской диаспорой.

Даже несущественное давление на дочку банка регулирующими органами наносит соответствующий удар по всей группе. Штрафные меры за сотрудничество с «плохими» клиентами на самом деле могут быть колоссальными. Известно, что за возможные взятки Каримовой, Альфе и ВымпелКому пришлось выложить американцам в качестве штрафа ни много ни мало – 800 миллионов долларов.

Далее, проблемы с украинскими клиентами. У Альфа-банка сложные контрагенты. К примеру, Дмитрий Фирташ находится под стражей из-за ФБР. Ему инкриминируют взятки, а также создание организованной преступной группировки. Также Альфа обслуживала Рената Ахметова, и приближенных к Януковичу лиц.

Изменяется и бизнес-модель в банковском секторе. Держателям акций Альфа-банка вкладывать личные средства в российский рынок стало менее выгодно – ставки и доходность снижаются.

И последнее, пожалуй, самое значимое, это подогревающееся противостояние на Западе. Сообщается, что зятя совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана Алекса ван дер Цваан, под стражу взяли за то, что он солгал ФБР по делу о вмешательстве Российской Федерации в выборы (данные о взятках Путину в Buzzfeed).

Большая вероятность и того, что в отношении акционеров Альфа-банка будут введены санкции, а это может стать причиной разделения бизнеса.

В настоящее время Михаил Фридман и Петр Авен делают все возможное, чтобы развернуть ситуацию таким образом, чтобы против них не были введены санкционные меры. Именно по этой причине они и посетили на днях мероприятие Атлантического совета в Вашингтоне, что вызвало негодование в рядах российской оппозиции.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 16:22

Акционеры Альфа-Групп приехали в Вашингтон спасать свои активы
https://rusmonitor.com/izvestno-o-chem- ... nclil.html
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлень: 7043
З нами з: 18.06.08
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