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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5644564556465647>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 895
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 895
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 16:18

ХЗ що робити
На вихід ? :roll:
---
Альфа-Банк скоро могут продать

Клиентам крупнейшего оставшегося на плаву после потрясений и санаций прошлого года банка возможно стоит принять это к сведению

Информация о том, что Альфа-Банк уже в этом году может быть продан, некоторое время обсуждается в осведомленных кругах. Так, претендентами на покупку уже сейчас можно назвать Сбербанк, ВТБ, и Владимира Когана из Уралсиба, однако его состояние здоровья заставляет в некоторой степени в этом сомневаться, сообщает Telegram-канал «Банкста», который также приводит свои соображения о том, почему банковский бизнес «Альфа-Групп» в России следует продавать

Во-первых, это конкуренция на российском рынке с государственными структурами. Конкурировать с банками-филиалами печатного станка, ВТБ, Открытие, и Сбербанк, не так просто.

Во-вторых, упоминание «Альфа-Групп» в контексте скандала голландского Amsterdam Trade Bank, заподозренного в отмывании денег, а также обслуживание дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой.

Трудности в Латвии, где Альфа являлась контрагентом идущего ко дну Rietumu, где трудились экс-работники Альфы. Банк имел связи с еврейской диаспорой.

Даже несущественное давление на дочку банка регулирующими органами наносит соответствующий удар по всей группе. Штрафные меры за сотрудничество с «плохими» клиентами на самом деле могут быть колоссальными. Известно, что за возможные взятки Каримовой, Альфе и ВымпелКому пришлось выложить американцам в качестве штрафа ни много ни мало – 800 миллионов долларов.

Далее, проблемы с украинскими клиентами. У Альфа-банка сложные контрагенты. К примеру, Дмитрий Фирташ находится под стражей из-за ФБР. Ему инкриминируют взятки, а также создание организованной преступной группировки. Также Альфа обслуживала Рената Ахметова, и приближенных к Януковичу лиц.

Изменяется и бизнес-модель в банковском секторе. Держателям акций Альфа-банка вкладывать личные средства в российский рынок стало менее выгодно – ставки и доходность снижаются.

И последнее, пожалуй, самое значимое, это подогревающееся противостояние на Западе. Сообщается, что зятя совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана Алекса ван дер Цваан, под стражу взяли за то, что он солгал ФБР по делу о вмешательстве Российской Федерации в выборы (данные о взятках Путину в Buzzfeed).

Большая вероятность и того, что в отношении акционеров Альфа-банка будут введены санкции, а это может стать причиной разделения бизнеса.

В настоящее время Михаил Фридман и Петр Авен делают все возможное, чтобы развернуть ситуацию таким образом, чтобы против них не были введены санкционные меры. Именно по этой причине они и посетили на днях мероприятие Атлантического совета в Вашингтоне, что вызвало негодование в рядах российской оппозиции.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 16:22

Акционеры Альфа-Групп приехали в Вашингтон спасать свои активы
https://rusmonitor.com/izvestno-o-chem- ... nclil.html
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 07:48

Отключение смс-информирования

Пришла смс, что с 29-го для моей карты смс-информирование становится платным. Своей картой почти не пользуюсь, поэтому решил вообще отключить это информирование. Но столкнулся с проблемой. Полез в МАБ отключать, а там есть только включить и изменить номер телефона. Выключить - нет. Написал в чат, так мне там сказали, что отключить (вернее, как я понял, переключить на push-сообщения) можно только в мобильном приложении, а в МАБе и на ГЛ 0-800... отключить смс-информирование нельзя. Лапшу навешали? Или на самом деле это информирование такое неотключаемое? А если у меня нет смартфона, чтоб мобильное приложение ставить? Теперь мне что, или за несколько тысяч смартфон покупать, или придётся вечно платить за смс, которые мне нафиг не нужны? Что за дела?!
candidat
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 07:55

Re: Альфа-Банк

candidat написав:А если у меня нет смартфона, чтоб мобильное приложение ставить? Теперь мне что, или за несколько тысяч смартфон покупать, или придётся вечно платить за смс, которые мне нафиг не нужны? Что за дела?!

Варіанти на вибір:
- орендувати смартфон у знайомих на 5 хв, якщо немає необхідності купувати;
- платити за смс інформування;
- відключити смс заявою у відділенні;
- закрити карту.
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 07:59

Re: Альфа-Банк

  candidat написав:Или на самом деле это информирование такое неотключаемое?

Или отдолжите у кореша смартфон и переключите Альфа-Чек на пуши -- на телепон кореша :mrgreen: Хотя мона потом снести у кореша апликуху и будет все чики-пики. Мож када разбогатеете, то и себе прикупите смартик за 50уе :wink:
Или сходите в отделение и вааще отключите Альфа-Чек :idea:

ПС. Сегодня вааще низзя стать клиентом monobank'а без смартфона :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 08:03

Re: Альфа-Банк

Це давно відома фіча - відключати у відділенні, щоб полінувались ходить і платили :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 08:23

candidat
У вас нет смартфона или планшета в семье? Не верю...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 08:30

  Vorlon написав:candidat
У вас нет смартфона или планшета в семье? Не верю...


У многих одиноких пенсионеров их точно нет. Или в сёлах где интернета нет и мобильный интернет тоже дохлый или никакой.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 08:43

Re: Альфа-Банк

Ratatui написав:У многих одиноких пенсионеров их точно нет. Или в сёлах где интернета нет и мобильный интернет тоже дохлый или никакой.

І навіщо в таких селах пенсіонерам кредитка з платним Альфа-чеком?))
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 08:49

  Ukrainian написав:Закончился вклад в банке $$$$ на прошлой неделе
Думал продлить
Теперь после этих новостей/слухов що финансировали на 40 млн сепаритистов/ополченцев днр/лнр через Альфу банк
Даже не знаю как поступить теперь
Ведь теоретически могут ввести ВА

не стоит читать и слушать украинские СМИ...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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