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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 тра, 2018 09:00
stryzhko написав:
Ratatui написав:У многих одиноких пенсионеров их точно нет. Или в сёлах где интернета нет и мобильный интернет тоже дохлый или никакой.
І навіщо в таких селах пенсіонерам кредитка з платним Альфа-чеком?))
В райцентре в комфи плазму в рассрочку брать.
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Ratatui
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