RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5644564556465647

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 895
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 895
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 09:00

  stryzhko написав:
Ratatui написав:У многих одиноких пенсионеров их точно нет. Или в сёлах где интернета нет и мобильный интернет тоже дохлый или никакой.

І навіщо в таких селах пенсіонерам кредитка з платним Альфа-чеком?))


В райцентре в комфи плазму в рассрочку брать. :mrgreen:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5721
З нами з: 30.11.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:35

  Тракторист написав:
  Ukrainian написав:Закончился вклад в банке $$$$ на прошлой неделе
Думал продлить
Теперь после этих новостей/слухов що финансировали на 40 млн сепаритистов/ополченцев днр/лнр через Альфу банк
Даже не знаю как поступить теперь
Ведь теоретически могут ввести ВА

не стоит читать и слушать украинские СМИ...


ну мы в Украине, какие читать?

можно вот еще - http://www.mk.ru/economics/2018/02/26/g ... istov.html

Месяц назад так же решил, до фонда оставить.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 742
З нами з: 24.07.10
Подякував: 151 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:13

Re: Альфа-Банк

И хде там написано что капец именно украинской альфе?
Вообще то там идет красной нитью через обе статьи что будут избавляться от русского бизнеса что бы остальной не попал под санкции как я понял. просто разделят по разным корзинам и все. отдельно рашинский бизнес и отдельно остальной.
mephala
 
Повідомлень: 3013
З нами з: 07.04.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5644564556465647
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: otg, Фантом і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
БМ БАНК 1 ... 489, 490, 491
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
4907 789563
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 тра, 2018 08:18
Фантом
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 559, 560, 561
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5609 1358216
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 тра, 2018 07:15
vasyatko
Идея Банк 1 ... 1504, 1505, 1506
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15054 2137950
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 тра, 2018 20:10
Bosstone

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.