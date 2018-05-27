Ukrainian написав:Закончился вклад в банке $$$$ на прошлой неделе Думал продлить Теперь после этих новостей/слухов що финансировали на 40 млн сепаритистов/ополченцев днр/лнр через Альфу банк Даже не знаю как поступить теперь Ведь теоретически могут ввести ВА
И хде там написано что капец именно украинской альфе? Вообще то там идет красной нитью через обе статьи что будут избавляться от русского бизнеса что бы остальной не попал под санкции как я понял. просто разделят по разным корзинам и все. отдельно рашинский бизнес и отдельно остальной.