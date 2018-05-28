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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5644564556465647

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 895
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
144
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 895
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 09:00

  stryzhko написав:
Ratatui написав:У многих одиноких пенсионеров их точно нет. Или в сёлах где интернета нет и мобильный интернет тоже дохлый или никакой.

І навіщо в таких селах пенсіонерам кредитка з платним Альфа-чеком?))


В райцентре в комфи плазму в рассрочку брать. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 10:35

  Тракторист написав:
  Ukrainian написав:Закончился вклад в банке $$$$ на прошлой неделе
Думал продлить
Теперь после этих новостей/слухов що финансировали на 40 млн сепаритистов/ополченцев днр/лнр через Альфу банк
Даже не знаю как поступить теперь
Ведь теоретически могут ввести ВА

не стоит читать и слушать украинские СМИ...


ну мы в Украине, какие читать?

можно вот еще - http://www.mk.ru/economics/2018/02/26/g ... istov.html

Месяц назад так же решил, до фонда оставить.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:13

Re: Альфа-Банк

И хде там написано что капец именно украинской альфе?
Вообще то там идет красной нитью через обе статьи что будут избавляться от русского бизнеса что бы остальной не попал под санкции как я понял. просто разделят по разным корзинам и все. отдельно рашинский бизнес и отдельно остальной.
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 17:31

  Ratatui написав:
  Vorlon написав:candidat
У вас нет смартфона или планшета в семье? Не верю...


У многих одиноких пенсионеров их точно нет. Или в сёлах где интернета нет и мобильный интернет тоже дохлый или никакой.

И у одиноких сельских пенсионеров с глухих сел кредитка от аллы?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 17:42

  guntherhouse777 написав:И у одиноких сельских пенсионеров с глухих сел кредитка от аллы?


А чего вы удивляетесь? Звонит какая-нибудь Зоряна сельскому пенсионеру, предлагает карту и курьер ему привозит. Вот такой вот директ-маркетинг.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 18:51

  WachtAmRhein написав:
  guntherhouse777 написав:И у одиноких сельских пенсионеров с глухих сел кредитка от аллы?


А чего вы удивляетесь? Звонит какая-нибудь Зоряна сельскому пенсионеру, предлагает карту и курьер ему привозит. Вот такой вот директ-маркетинг.

Все Зоряны не в алле)
А что, можно кредитку получить и в тех регионах, где нет альфы?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 19:35

  Ukrainian написав:Закончился вклад в банке $$$$ на прошлой неделе
Думал продлить
Теперь после этих новостей/слухов що финансировали на 40 млн сепаритистов/ополченцев днр/лнр через Альфу банк
Даже не знаю как поступить теперь
Ведь теоретически могут ввести ВА

Это где?
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 20:06

Re: Альфа-Банк

че за нах?
Зображення
минут 20 на теплую дозвон.Карта в поряде,мол мошейники часто делают переводы и мы локнули-юзайте наш МАБ! ... или пробуйте папизже.Впервой такэ с погорельцем :roll:

Ха)) глянул лимит операций 25 в месяц (был).Мож вот оно че... Ну клуша на теплой могла ж допереть,а не по методичке про мошейников 8)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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