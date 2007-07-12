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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 тра, 2018 17:31
Ratatui написав: Vorlon написав:candidat
У вас нет смартфона или планшета в семье? Не верю...
У многих одиноких пенсионеров их точно нет. Или в сёлах где интернета нет и мобильный интернет тоже дохлый или никакой.
И у одиноких сельских пенсионеров с глухих сел кредитка от аллы?
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guntherhouse777
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Додано: Пон 28 тра, 2018 17:42
guntherhouse777 написав:
И у одиноких сельских пенсионеров с глухих сел кредитка от аллы?
А чего вы удивляетесь? Звонит какая-нибудь Зоряна сельскому пенсионеру, предлагает карту и курьер ему привозит. Вот такой вот директ-маркетинг.
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WachtAmRhein
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Додано: Пон 28 тра, 2018 18:51
WachtAmRhein написав: guntherhouse777 написав:
И у одиноких сельских пенсионеров с глухих сел кредитка от аллы?
А чего вы удивляетесь? Звонит какая-нибудь Зоряна сельскому пенсионеру, предлагает карту и курьер ему привозит. Вот такой вот директ-маркетинг.
Все Зоряны не в алле)
А что, можно кредитку получить и в тех регионах, где нет альфы?
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guntherhouse777
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Додано: Пон 28 тра, 2018 20:06
че за нах?
минут 20 на теплую дозвон.Карта в поряде,мол мошейники часто делают переводы и мы локнули-юзайте наш МАБ! ... или пробуйте папизже.Впервой такэ с погорельцем
Ха)) глянул лимит операций 25 в месяц (был).Мож вот оно че... Ну клуша на теплой могла ж допереть,а не по методичке про мошейников
П.С.
увеличение кол-ва операций не помогло.СЭПом пока кинуто.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Пон 28 тра, 2018 21:38
Мизантрóп написав:
че за нах?
минут 20 на теплую дозвон.Карта в поряде,мол мошейники часто делают переводы и мы локнули-юзайте наш МАБ! ... или пробуйте папизже.Впервой такэ с погорельцем
Ха)) глянул лимит операций 25 в месяц (был).Мож вот оно че... Ну клуша на теплой могла ж допереть,а не по методичке про мошейников
П.С.
увеличение кол-ва операций не помогло.СЭПом пока кинуто.
Клушу взяли читать, а не думать и философию разводить.
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Ratatui
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